Антон Алиханов: планы захвата Калининградской области довольно смешны

Рассуждения о возможном конфликте в Прибалтике и планах захвата Калининградской области довольны смешны, а эта кампания имеет своих бенефициаров – военно-промышленный комплекс блока НАТО, уверен губернатор Антон Алиханов. В интервью РИА Новости он рассказал об отношениях области с соседними Польшей и Литвой, а также о реализации ключевых проектов в регионе, первых результатах введения электронных виз, судьбе велодорожки на Куршской косе и планах по использованию стадиона, принимавшего матчи чемпионата мира по футболу.

— Антон Андреевич, перед недавним расширенным заседанием президиума Госсовета по вопросам здравоохранения губернаторы практиковались оказывать первую помощь. Вы практиковались или и так умеете?

— Самое важное, что губернаторы, когда проводили непрямой массаж сердца, узнали, что можно не бояться ломать ребра и что обычно их всегда и ломают врачи, которые оказывают первую помощь. Ничего страшного в этом нет, главное – запустить сердце и спасти жизнь. Это было в новом стиле для президиума Госсовета, но, честно вам скажу, из практических активностей это было все.

А Госсовет и подготовка к нему были достаточно напряженными, и тема очень сложная, волнующая всех граждан страны. Но, как мне кажется, мы сумели найти много компромиссов, вышли на хорошие решения, которые позитивно скажутся на развитии медицины в ближайшие годы. Ключевое решение президента — увеличение на 550 миллиардов рублей расходов на модернизацию первичного здравоохранения.

— У вас также была встреча с президентом Владимиром Путиным. Можете рассказать подробности встречи?

— Конечно, и президенту мы всегда говорим спасибо за внимание, которое он уделяет региону, и отдельно отмечу поддержку первого заместителя председателя правительства — министра финансов Антона Германовича Силуанова и министерства экономического развития. Мы нашли решения по целому ряду вопросов.

У нас было опасение из-за сокращения объема субсидий на поддержку рынка труда: мы должны были получить уменьшение почти на три миллиарда рублей в этом году. Но Минфин детально с нами разобрал ситуацию, и мы в рамках поправок ко второму чтению бюджета в Госдуме смогли эти деньги восстановить.

— То есть вопрос решен?

— Да, решен этот вопрос. Вторая история, которая также касалась министерства финансов, но уже с точки зрения Федеральной таможенной службы, это так называемая проблема отходов. Получалась ситуация, когда таможня трактовала любой продукт, изготовленный из отходов, как импортный, соответственно, наши предприниматели вынуждены были оплачивать таможенные пошлины. Сейчас мы получили административное решение, которое в ближайшее время будет доведено, я надеюсь, до ФТС, и наш бизнес снимет с себя оковы дополнительных административных барьеров. И это тоже произошло благодаря решению президента.

Есть еще такой существенный вопрос, как транспортная проблема транзита через другие государства. Мы вместе с Минтрансом, РЖД, Росморпортом работаем, пытаемся снизить дополнительные издержки предпринимателей, которые везут свои товары с основной территории России и потом, например, экспортируют их.

Обсуждали реконструкцию морского канала в Калининграде. Она существенно повысит экспортный потенциал региона. Министерство сельского хозяйства в рамках нацпроекта поставило перед нами задачу удвоить объем экспорта — в 2024 году Калининградская область должна показать 2,2 миллиарда долларов экспорта. Это очень большой объем, который без существенных изменений в плане инфраструктуры порта достаточно сложно будет достичь. Работаем с Минтрансом и частными инвесторами над тем, чтобы упаковать этот проект в какую-то концессию. Но понимаем, что без федерального бюджета тоже не обойтись. Предложим обсудить этот проект на ближайшем заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Калининградской области, которую возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Проект велодорожки в нацпарке "Куршская коса" также привлек внимание президента. Директор нацпарка говорил, что проект оценивается примерно в 451 миллион рублей, длина дорожки – 41 километр. Почему так дорого? Сложный проект?

— Знаете, чем дольше мы его обсуждаем, тем дороже он будет становиться. Даже не по той причине, о которой президент говорил, про бельков достаточно наглядный пример, а из-за инфляционных процессов. Это действительно недешевый объект, но там уникальное покрытие, которое повторяет рельеф, она длинная, широкая, качественная. На наш взгляд, она, конечно, нужна. Мы ее давно сами начали бы делать, но это национальный парк, федеральная земля. Отмечу, что просека, по которой она пройдет, уже готова. Мы проводили мероприятия в рамках энергобезопасности — три поселка на косе раньше питались электричеством со стороны Литвы. Мы вырубили небольшую просеку, сделали кабель. По этой трассе, если можно так сказать, пройдет и велодорожка.

К тому же у нас есть программа приграничного сотрудничества Россия – Польша, в рамках которой мы строим велодорожку от Куршской косы до Балтийской косы. Поэтому, на наш взгляд, было бы логично и на косе сделать эту велодорожку, получится большой трансграничный веломаршрут. С точки зрения туризма это хороший проект.

— Историю про бельков вспомнили. А у вас бывали случаи, когда 30 миллионов превращались в 3 миллиарда? И что вы тогда делали?

— Нет, таких историй у нас не было. Но тенденция к постоянному раздуванию бюджетов всегда прослеживается. Здесь очень важно качественно проектировать. Ты занимаешься стройкой, провел конкурс на проектирование, тебе подготовили проект. Я не строитель, мне сложно оценить качество проекта, но ошибки бывают. Или госэкспертиза что-нибудь порежет, а строить без этого вида работ невозможно. И приходится что-то придумывать. Здесь я не одинок, мы со многими губернаторами и Минстроем сейчас поднимаем этот вопрос, в том числе на совещаниях в правительстве, просим разрешить объединять торги по проектированию и строительству. Когда тот, кто строит, еще и проектирует, он делает хороший проект. А когда эти вещи разделены, проектанты могут безалаберно к этому отнестись. Мы надеемся, что предложение по возможности объединять проекты и строительно-монтажные работы вернется в законодательство и мы эту проблему сможем решить.

— Во время обсуждения велодорожки Владимир Путин показал директору нацпарка кулак, позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это чудесно сформулированной рекомендацией. А у вас есть способ формулировать рекомендации?

— Хочу отметить, что Владимир Владимирович улыбался, когда показывал кулак, поэтому, думаю, это такая добрая, с юмором данная рекомендация. Знаю, как Владимир Владимирович может одним взглядом сигналы посылать, и думаю, что директору нацпарка сильно повезло. Ничего страшного с ним не случилось и не случится, если проект останется в тех параметрах, что были заявлены.

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— Директор теперь достаточно мотивирован, чтобы остаться в параметрах?

— Думаю, теперь да. Теперь уже никуда не деться.

— Продолжая тему Куршской косы, что вы думаете о недавней истории с поисками клада, который закопали ведущие программы "Орел и решка"? Они должны были подумать, прежде чем устраивать это?

— Да, должны были. Насколько я понимаю, съемки детально были обговорены с руководством парка, им все объяснили, как они могут и как не могут снимать. Там есть места, на которые заходить просто нельзя. Но, я так понимаю, они закопали клад без уведомления руководства парка, и, к сожалению, отдельные кладоискатели сильно там наследили. Ничего хорошего в этом не вижу, надо было, конечно, это согласовать. К сожалению, видимо, авторы программы не понимали, какой ущерб могут нанести этими действиями, потом мы долго все это будем восстанавливать. Хорошо, что это можно восстановить.

— Один из глобальных региональных проектов — Приморское кольцо. Какие есть решения по продолжению строительства? Когда может быть реализована идея объединения всех приморских городов региона в кольцо? И идет ли реконструкция Северного обхода Калининграда?

— Первую часть Северного обхода мы в этом году заканчиваем. Я президенту докладывал об этом. Он еще в 2017 году дал поручение выделить средства, почти восемь миллиардов рублей, сейчас заканчиваем первый этап Северного обхода. В следующем году начнем строительство второго этапа. Это тоже было одно из моих обращений к Владимиру Путину — по поводу софинансирования строительства. Он эту идею поддержал, и мы будем продолжать работу.

Что касается большого проекта, Приморского кольца, то глава государства в том же 2017 году поручил мне обновить проектно-сметную документацию и это поручение выполнено. Мы обновили проектно-сметную документацию на участок от Светлогорска до Балтийска. И есть поручение президента изыскать ресурсы уже на его строительство. Регион законтрактовал подготовку проектно-сметной документации на участок от Янтарного до Балтийска (готовность осенью 2020 года) и проектно-сметной документации на участок от Балтийска до Калининграда (готовность весной 2021 года)

— А как идут дела с мостом через Калининградский залив?

— Мост через Калининградский залив — это логическое завершение Приморского кольца и завершение Окружной дороги Калининграда. Мы заключили концессионное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, сейчас ведем переговоры с федеральными властями. Аналитический центр при правительстве РФ выдал положительное заключение на этот проект. Мы хотели бы включиться либо в магистральный план, либо в другие проекты, которые позволят софинансировать его из федерального бюджета. По финансовым параметрам проект достойно выглядит. Конечно, все будет зависеть от решения Минтранса и правительства России. Но в любом случае мы будем проектировать этот объект уже в 2020 году и я думаю, за счет того, что в следующем году будет готов проект, еще сильнее вырастут шансы на получение федерального софинансирования.

— Вы писали в Instagram, что недовольны изменениями, внесенными в генплан Калининграда, предлагали жителям присылать вам свои пожелания. Много ли поступило предложений и какие?

— Изменения в генплан не нравятся нам по нескольким причинам. Первая – есть отдельные участки, которые арендаторы брали у города, когда земельный участок имел назначение, например, рекреации. И в этих изменениях вдруг обрело краску многоквартирное жилищное строительство. На наш взгляд, это неверно.

Вторая – у нас не защищены от застройки целые зеленые массивы, и нам бы хотелось их защитить, убрать даже возможность вырубки этих парков для дальнейшей застройки. Мы просили людей присылать нам список территорий, которые необходимо защитить. Внутри правительства сформирован список из десяти зеленых зон, которые мы хотели бы защитить. К сожалению, из них только три попали в списки, которые хотят защитить граждане, и писем по состоянию на начало ноября было всего лишь три. Честно говоря, это расстраивает. Но вне зависимости от того, сколько этих писем будет, обещаю, что мы расширим количество зеленых зон и, скажем так, зарегулируем, чтобы их не трогали.

— Как идет строительство онкоцентра? Сроки периодически сдвигаются, насколько это критично?

— Сложно. Там есть отставание. Слово "критично" я применять не буду, потому что главное в этом году — закрыть контур, начать работы внутри. Мы стимулируем подрядчика к тому, чтобы он привлекал местных субподрядчиков. Очевидно, что когда это происходит, работы очень серьезно ускоряются и мы получаем эффект.

В любом случае объект на контроле, объем исполнения нас не устраивает, но критичности мы не видим. К концу следующего года подрядчик по контракту обязан его заканчивать. Сейчас идет контрактация тяжелого оборудования, реакторов. Мы этот процесс тоже контролируем, потому что там долгие сроки изготовления оборудования. И очень важно заказать их сейчас, чтобы к концу следующего года все было готово, поставлено и смонтировано.

Контролируем. За полтора года с момента назначения врио губернатора и до игр чемпионата мира по футболу мы провели в очень жестких условиях подготовку и сдачу многих объектов. Часть из них были начаты, но совершенно не было понятно, сможем мы все успеть или не сможем. В ручном режиме всем этим управляли. Поэтому управление в непростых условиях — по срокам или другим параметрам — сразу парой или тройкой ключевых объектов уже не является чем-то необычным.

— Когда будет готов проект реконструкции знаменитого калининградского недостроя Дома Советов, в который, как вы говорили раньше, планируется в будущем перевезти все региональные власти?

— Сделку мы закрыли. Разные слышатся на эту тему оценки внутри региона, все жители, конечно же, имеют какое-то мнение на этот счет: либо достроить, либо снести. Но я уже говорил, что для того, чтобы реализовать хоть что-то, его надо было сначала купить, потому что он был не наш. Мы получили не только сам Дом Советов, а почти четыре гектара земли, и эта территория будет застроена. Есть проект КБ "Стрелка" и других архитектурных бюро, мы дополнительно выделяем еще несколько прилегающих земельных участков для корпорации развития Калининградской области и уже ведем переговоры с отдельными застройщиками из Москвы и других регионов, рассматриваем также местных застройщиков, которые могли бы выйти на этот проект. Нам кажется, проект хороший, комплексный – там и жилье, и гостиницы, и магазины, рестораны, подземные парковки. К Петербургскому форуму уже будем готовиться либо с соглашением, либо с какой-то презентацией для широкого рынка.

— Принято ли решение, как поступить с руинами Королевского замка? Идея укрыть стеклянным куполом сохраняется?

— Да, идеи консервации и защиты раскопа есть. Мне давали очень разные оценки по стоимости, поэтому решение мы не принимали. Проект есть, сейчас определимся по цене, проектантам и деньги выделим. В конце концов, если не сможем в ближайший год найти проектанта, есть простой выход — засыпать песком на временной основе и продолжить поиски. Конечно, когда льет дождь, это не способствует сохранению раскопок. Нам важно сохранить его, чтобы он был в нормальном состоянии.

— Электронные визы действуют в Калининградской области с июля, количество туристов уже превысило изначальные ожидания. Довольны ли вы процессом и не опасаетесь ли конкуренции со стороны Санкт-Петербурга, где с октября также заработал этот механизм?

— Чего теперь ее опасаться, она уже стала реальностью. И мы рады, что уже два региона СЗФО пользуются этим режимом. Действительно, в Калининградской области существенно превышен объем туристов по сравнению с тем, что мы планировали, — уже почти 80 тысяч заявок, за первые четыре месяца действия электронных виз почти 60 тысяч человек по ним пересекли границу. Основные интересанты — это Литва, Латвия, Эстония, поляки и немцы.

А по поводу того, боимся или нет конкуренции, это очень калининградское ощущение, когда ты торишь дорогу, устаешь, утираешь кровь, пот и слезы, а потом, когда ты чего-то добился, все смотрят и говорят — слушайте, а хорошо получилось, давайте распространим этот опыт. Но я привык на эту тему уже не рефлексировать. В этом, может быть, наше калининградское предназначение. На нас удобно поставить эксперимент и, если он удачный, распространить его на другие регионы. Нам нравится, что мы можем называть себя пионерами.

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Конечно, Петербург пропускает сейчас гораздо больше туристов в силу того, что Пулково это другого рода аэропорт. А у нас туристы практически не прилетают, они приезжают на автомобилях.

— Как в целом вы сейчас оцениваете отношения с соседями?

— Здесь особые иллюзии питать сложно. Мы видим, к сожалению, замороженные контакты со стороны Литвы. Очень бы хотели вернуть их и постоянно выражаем готовность к этому. И считаем, что есть чем заниматься. Например, в настоящий момент у нас заканчивается реконструкция пункта пропуска Дубки рядом с городом Советск. Там по межправительственному соглашению российской стороной построен мост через реку Неман, но до сих пор нет соглашения по его эксплуатации. Осталось меньше полугода до окончания сдачи пункта пропуска с нашей стороны, потому что литовцы были готовы раньше. Мы достраиваем свою инфраструктуру, и я надеюсь, что за это время хватит сил вместе с коллегами из Литвы подготовить и подписать межправительственное соглашение по эксплуатации этого большого комплекса, который призван существенно улучшить ситуацию как с грузовым, так и с пассажирским транзитом.

У нас есть хорошее подспорье — это программы приграничного сотрудничества Россия – Литва и Россия – Польша, там хорошие совместные российские и европейские бюджеты. Экологические проекты реализуются, туристические проекты. Мы поддерживаем тесные связи практического толка на межмуниципальном, межрегиональном уровнях. Соседи у нас хорошие, и у них есть что заимствовать. Ну, и они к нам приезжают. Литовцы, например, благодаря электронным визам, ходят теперь к нам в магазины, в аптеки. Мы чувствуем, что они видят, что мы такие же люди, мы открыты и готовы взаимодействовать, радушные, добрые, поэтому я очень надеюсь, что контакты на низовом уровне будут способствовать таянию льдов.

— Калининград в последнее время часто попадает в сообщения международных СМИ в контексте заявлений о возможном конфликте в Прибалтике и захвате Калининграда странами НАТО. С чем связан, на ваш взгляд, всплеск внимания к Калининграду и стоит ли волноваться жителям анклава?

— Сообщения подобного рода уже приучили меня к постоянной готовности каким-то образом отшучиваться от них. И когда мне звонят новостные агентства, говорю: так, я уже прокомментировал сегодня этот инфоповод – вот шутка, тиражируйте ее. Следующая шутка — на следующий раз.

Это все шутки, а на самом деле ничего хорошего в такого рода сообщениях я не вижу. Эта кампания имеет свои цели, своих бенефициаров – военно-промышленный комплекс блока НАТО. Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги.

Если по-честному, то размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то. Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии, поэтому когда нам говорят, мы тут нарисовали план, как вас захватить, вскрыть ваши какие-то оборонительные порядки, нам это довольно смешно. Это напоминает мне аргументацию отдельных польских политиков, которые говорили, что прекратили малые приграничные перемещения на период проведения визита понтифика, потом какого-то саммита НАТО, а потом сказали — по соображениям безопасности мы вам не восстанавливаем. Но мне казалось, что карточка малого приграничного перемещения выдается не комплексу "Искандер", а человеку. Военные наши не ездят к ним. Чего здесь можно бояться, не очень понимаю.

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Мне кажется, чем быстрее мы перейдем к каким-то содержательным разговорам по темам, которые реально близки людям, тем лучше. Так что нужно не волноваться, а налаживать конструктивные связи и искать общие интересы в региональном развитии.

— Как идут дела с игорной зоной "Янтарная"? Стала она зоной притяжения или к проекту есть вопросы?

— Проект сложный, абсолютно успешным его назвать точно нельзя. Там поменялась компания, были переуступлены права, по этому инвестконтракту они вложили порядка трех миллиардов рублей. Достаточно неплохие показатели арендных платежей — получили около 80 миллионов рублей за почти пять лет. Хорошо растет налог на игорный бизнес, видим прирост уже больше 100 миллионов. Но инвестиционный контракт на дальнейшее освоение, а там еще очень большая территория, мы расторгли, потому что они не успевают выполнять свои обязательства по объему инвестиций. Сейчас формируем окончательное предложение и готовы работать с разными инвесторами, которые хотят прийти к нам и строить игорные заведения либо какую-то сопутствующую инфраструктуру для этого.

— "Яндекс" объявил о планах реструктуризации, в рамках которой появится Фонд общественных интересов, которому будет передана "золотая акция" интернет-гиганта. Планируется, что фонд будет зарегистрирован в специальном административном районе на острове Октябрьский. С вами обсуждали эти планы или это стало неожиданностью?

— Это внутреннее решение "Яндекса", и мы не можем его не приветствовать. Будем рады, если у "Яндекса" на территории острова появится офис.

— Как идет процесс привлечения кинопроизводителей в регион с помощью рибейтов?

— Динамика такая. У нас в 2017 году компании показали затрат в 79 миллионов рублей в регионе, в 2018 году – 149 миллионов, в этом году около 350 мы уже видим. Объем компенсаций мы пока сохраняем на уровне 40 миллионов, в следующем году тоже 40, ну, если будет нужно, будем увеличивать. Да, здесь мы пионеры, но уже далеко не единственный регион, который эти рибейты предоставляет, сейчас это признано всеми успешной практикой.

— Иностранные кинопроизводители идут в регион?

— Думаю, что решение, которое председатель правительства принял недавно по рибейтам для иностранных компаний, наверняка сделает нашу область привлекательной для кинематографистов близлежащих регионов — Польши, Прибалтики, Германии.

— Определился ли BMW, будет строить свой завод или собирать еще два года в рамках СПИКа "Автотора", после чего свернет, согласно имеющимся договоренностям, сборку в России?

— Во-первых, история с двумя годами это отдельная благодарность Денису Валентиновичу Мантурову. Я буквально лично, сидя рядом за столом, попросил: "Денис Валентинович, пожалуйста, хотя бы два года, им же надо построить". И он сказал: "Хорошо, ладно. Не потому, что мы так любим "Автотор", а потому что мы хорошо относимся к региону. Мы согласны дать вам эти два года на принятие решения и строительство".

Собственно, такое время у нас есть. А дальше вопрос уже не ко мне. Регион со своей стороны сделал все возможное и невозможное. Думаю, что маневра большого нет у инвестора, будем ждать какого-то решения. Но могу сказать, что есть не только BMW — "Автотор" работает со многими другими производителями. Основные – KIA и Hyundai. Там есть в рамках подписанного СПИКа требования по локализации, будем смотреть, как они будут их выполнять. Думаю, это в интересах компании – постепенно наращивать локализацию.

— Еще одна большая тема – регуляторная гильотина. В 2016 году в Калининградской области было создано министерство регионального контроля. Решена задача, замкнули все надзорные функции?

— Мы в два раза снизили количество проверок, которые относятся к видам регионального контроля и надзора. Я считаю, это хороший результат. Тем не менее по некоторым видам, которые относятся к деятельности управляющих компаний, мы физически не можем снизить объемы контроля. Здесь много нареканий со стороны жителей. Мы обязаны реагировать на эти жалобы, но ни одной внеплановой проверки не проходит без того, чтобы я не был уведомлен.

Мы уже подготовили новые предложения, порядка 16 видов контроля еще готовы передать в министерство регионального контроля. Это позволит оптимизировать численность, провести штатные мероприятия и повысить прозрачность в этом вопросе.

Есть отдельные виды контроля, которые не централизуются. Они в основном связаны с переданными от федерального уровня полномочиями, носят специальный характер. Они останутся, например, в министерстве экологии.

— Стадион "Калининград Арена" переходит в собственность правительства региона в январе. Когда стадион может выйти на самоокупаемость и сможет ли вообще, на ваш взгляд?

— На самом деле радостная новость – это возвращение пива на стадионы. Во время Госсовета к нам приезжал помощник президента Игорь Левитин, мы ему сказали, что это замечательный законопроект, но там упущение – написано только про РПЛ. А у нас команда играет в ФНЛ. Мы сказали: "Игорь Евгеньевич, как-то странно получается". Он себе пометил. Я очень надеюсь, что и на ФНЛ это тоже распространят, это существенно поднимет шансы на выход стадиона на самоокупаемость. Это хорошая новость. А все остальное — это усилия команды, наших коммерческих служб, привлечение концертов. Уже есть планы, но не буду сейчас все раскрывать.

— Вопрос со снижением тарифов на аренду для "Балтики" решен?

— Решен, конечно. Мы будем выставлять где-то на 20-30 процентов ниже, чем сейчас "Спорт-Ин" выставляет "Балтике".

— Продолжая тему "Балтики", команда неплохо выступает в первой части ФНЛ. Довольны ли вы результатами и возможно ли усиление в перерыве?

— Начинали очень грустно: первые матчи, и сразу же болельщики начали нас критиковать и просить менять руководство и тренерский состав. Но я понимал, что самое плохое в этой ситуации – суетиться. Руководители команды и тренерский штаб пообщались с болельщиками, мы встречались несколько раз. Я убедился, что ничего экстренного предпринимать не нужно, и, собственно, это дало свои плоды. Команда молодая, профессиональная, были хорошие приобретения, позитивная трансферная политика, поэтому результат не заставил себя ждать. Мы поставили рекорд за всю историю клуба по количеству матчей беспроигрышной серии.

— Если "Балтика" пробьется в РПЛ, у клуба будут деньги?

— Я считаю, что в стыки мы вполне можем попадать. Если нам улыбнется удача и мы выйдем в РПЛ, мы найдем средства частично в бюджете, будем работать с потенциальными спонсорами. Исходим из того, что это, в принципе, событие в жизни любой команды. И у нас есть замечательный стадион, поэтому нам сам бог велел играть.

— Как идет строительство культурно-образовательного музейного комплекса и когда может открыться первое заведение культурного кластера?

— Идет активно. Сейчас строится восточная часть — жилой и образовательный комплексы. Первыми будут открыты корпуса филиала Московской государственной академии хореографии и центральной музыкальной школы. Для детей и педагогов будут предоставлены квартиры и комнаты в общежитии. Важно, что отдельно строится школа с бассейном. Еще одной фишкой станет молодежный кампус РГИСИ (Российского государственного института сценических искусств – ред.) – своего рода "Кванториум" для подростков, увлекающихся искусством. На западной стороне от стадиона расположатся филиалы Большого театра, Третьяковской галереи и РГИСИ. Сейчас обсуждается их новый архитектурный облик. Надеемся, что сможем до конца года согласовать и приступим к проектированию. Сроки понятны – в конце 2023 года целиком все должно быть готово.

— Антон Андреевич, вы модерировали пленарное заседание форума "Среда для жизни", и премьер-министр Медведев пошутил, что вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Вы после этого не получали предложений модерировать еще какие-то мероприятия?

— На самом деле с Дмитрием Анатольевичем мы встретились потом на "Золотой осени", и он тоже пошутил: "Модерировать закончили уже, Антон Андреевич?" Я в ответ рассказал, что в прошлом году мы обсуждали строительство селекционно-генетического центра крупного рогатого скота, и доложил, что мы уже продали три тысячи нетелей (стельная телка до первого отела. – Прим. ред.) в другие регионы. А Дмитрий Анатольевич отметил, что губернатор Калининградской области знает, что такое нетель. Губернаторы же люди широкого профиля. С одной стороны, мы не любим снегопад, потому что дороги надо чистить. А с другой стороны, я еду и понимаю, что поля укрыты и будет хороший урожай озимых. Всегда во всем теперь видишь многообразие и многозначность.

Предложений модерировать никаких не поступало, а Дмитрию Анатольевичу отдельное спасибо за то, что он разрешил вернуться к основной работе. С удовольствием выполняю все поставленные правительством задачи.

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— Продолжая тему шуток, вы известны яркими хештегами в Instagram. Как вы их придумываете и есть ли у вас любимые?

— Придумываю сам, это легкий жанр, в хештегах можно немножко повеселиться, хотя на самом деле для меня Instagram давно перестал быть местом отдыха, это теперь рабочая площадка.

Сам для себя придумал не шуточный, а вполне серьезный хештег "герои39". Это рассказы про людей разных профессий — агрономов, инженеров, врачей. Мне кажется, ценность любого региона и любой страны это люди, которые делают хорошо свою работу. Иногда ведут себя как настоящие герои.

— Вы были одним из первых губернаторов да и вообще чиновников, кто активно начал общаться с жителями в соцсетях. Жители пишут вам в директ, и видно, что вы оперативно отвечаете. Считаете такой способ взаимодействия эффективным?

— Несомненно, это проще и легче, потому что встретиться лично со всеми людьми просто невозможно. Гораздо проще быстро делать скриншоты и давать поручения. Могу сказать, что процентов 90 этих вопросов решается. Конечно, одним губернаторским Instagram дело не ограничивается, у нас есть целая сеть официальных аккаунтов в соцсетях. На мой взгляд, это хороший канал коммуникации.

— Как дела с вашими тренировками, успеваете?

— Когда как. Из-за московских командировок приходится только утром и вечером делать скручивания и отжиматься. А если в регионе, то стараюсь хотя бы три раза в неделю тренироваться. Это дает энергию. Есть такая шутка, что нужно работать не 12 часов, а головой. Я раньше пытался работать по 15 часов в день, но эффективность снижается. А спорт дает силы и повышает уровень энергии и эффективность работы.

— Что вы показываете гостям, которые приезжают в Калининград, и что посоветуете посмотреть туристам в городе и области в первую очередь?

— В первую очередь надо обязательно съездить на Куршскую косу. Надо, конечно, побывать на море. Замечательные приморские города сейчас благодаря программе малых городов преображаются — и Светлогорск, и Зеленоградск, и Янтарный, где у нас есть уже теперь два пляжа, которые отмечены голубым флагом. Я лично больше люблю восток области, куда не все туристы успевают за выходные доехать — Черняховск, Советск, Виштынецкое озеро, которое одного возраста с Байкалом.

Есть небольшой поселок Железнодорожный, который мы восстанавливаем. В этом году делаем 33 дома, это еще немецкая архитектура. В следующем году также еще 120 миллионов потратим на дороги, тротуары — будет такая открыточная история. Делаем это, конечно, для жителей, но рассчитываем и на туристический поток и, соответственно, развитие малого бизнеса.