Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский закон о регулировании деятельности СМИ-иноагентов, одобренный Советом Федерации, является более либеральным, чем в Российский закон о регулировании деятельности СМИ-иноагентов, одобренный Советом Федерации, является более либеральным, чем в США , заявил один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас

Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус выразила обеспокоенность принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов. В Вашингтоне считают, что это может быть использовано для "подавления независимых голосов".

"Российское регулирование в части возможности признания иностранными агентами физических лиц отвечает зарубежному, в частности, американскому опыту, а по ряду аспектов является более либеральным, чем аналогичное регулирование в США", - заявил Клишас РИА Новости.

Он напомнил, что закон США "О регистрации иностранных агентов" 1938 года уже давно предусматривает возможность признания физических лиц иностранными агентами. При этом для признания физического лица иностранным агентом в соответствии с законодательством США не является необходимым определение формальной стороны взаимоотношений физического лица и иностранного принципала – достаточно установить фактический характер таких отношений.

Также, отметил Клишас, в США иностранные агенты обязаны представлять подробный отчет о своей деятельности, в котором должны быть отражены сведения обо всех контактах с представителями органов власти, сумме полученного вознаграждения и израсходованных средствах, а также информация о вопросах, обсуждавшихся иностранными агентами с представителями органов власти.

"Штрафы, предусмотренные в США за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах, являются существенно выше соответствующих штрафов, установленных в России. В США за умышленное нарушение законодательства об иностранных агентах или искажение представляемых сведений предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до 10 тысяч долларов и (или) лишения свободы на срок до 5 лет. За нарушение правил взаимодействия иностранного агента с органами государственной власти и должностными лицами, а также правил распространения информации предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до 5 тысяч долларов и (или) лишения свободы на срок до 6 месяцев", - подчеркнул глава комитета СФ.

При этом, по словам Клишаса, признание физических лиц иностранными агентами в США в случаях, если такие лица действуют в интересах иностранных принципалов, является распространенной практикой. Так, к примеру, в 2018 году Сэмюэл Паттен, партнер компании Пола Манафорта, признал себя виновным в нарушении закона США "О регистрации иностранных агентов" в связи со своей деятельностью по приобретению билетов на инаугурацию президента США Дональда Трампа в интересах иностранных граждан, сказал российский сенатор.

Совет Федерации ранее одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.