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РИА Новости

Эксперт прокомментировал введение Китаем санкций против США

11:08 02.12.2019
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© AP Photo / Vincent ThianПротестующие c американскими флагами в Гонконге
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
© AP Photo / Vincent Thian
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Санкции Китая против США из-за принятых законов по Гонконгу оправданы, но могут отразиться на торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном, а также на ситуации в самом специальном административной районе КНР, считает руководитель Центра "Русская мечта и китайская мечта" Изборского клуба, востоковед Юрий Тавровский.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе. В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие закона по Гонконгу. Кроме этого, по ее словам, Пекин приостанавливает рассмотрение запросов от США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетам.
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"Я считаю, прежде всего, что это оправданные меры, потому что наглость американскую надо как-то сдерживать. По крайней мере, давая им понять, что игра в хамство – игра в двое ворот, и что можно получать ответ", - сказал Тавровский РИА Новости.
По его словам, санкции Китая могут отразиться на торговых переговорах между двумя странами.
"Я считаю, что это может отразиться на торговых переговорах. Это затянет подписание промежуточного документа, который ожидается к концу года, но этот документ, в любом случае, не снимет ни торговых, ни цивилизационных противоречий между Китаем и Соединенными Штатами. Так что идет постепенное нагнетание напряженности в китайско-американских отношениях, и инициаторами являются Соединенные Штаты", - отметил эксперт.
Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны уже неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.
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Как отметил Тавровский, принятые Пекином ответные меры "безусловно могут осложнить" ситуацию в самом Гонконге. Эксперт пояснил, что протестующие в Гонконге, после принятия США законов, касающихся этого специального административного район КНР, могут почувствовать поддержку Вашингтона и начать нагнетать напряженность, поскольку итоги выборов в местные органы власти позволяли надеяться на успокоение ситуации, так как от беспорядков все устали.
"Главное, что статус Гонконга как финансового центра уже находится под угрозой", - подчеркнул эксперт.
В Гонконге ранее состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, кандидаты боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами местного значения, такими как транспорт и коммунальные услуги. После подсчета 98% голосов сторонники демократической оппозиции получают абсолютное большинство - 344 места, проправительственный блок обеспечивает себе лишь 58 мест, независимым кандидатам достается 41 место. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что власти уважают результаты выборов. Представитель МИД Китая Гэн Шуан сказал, что центральное правительство полностью поддерживает главу администрации Гонконга.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысяч были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и стали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.
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Гэн ШуанХуа ЧуньинДональд ТрампМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
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