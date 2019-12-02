В ОБСЕ рассказали о приоритете в разрешении ситуации на Украине

"Актуальным приоритетом в разрешении ситуации на востоке Украины является прекращение боев в Донбассе. Мы ожидаем, что Россия для достижения этой цели будет активно использовать свое влияние на Донецк и Луганск. Мы не можем мириться с тем, что люди, включая гражданское население, в Европе в XXI веке погибают в ходе военного конфликта. Выполнение минских соглашений играет в этих усилиях незаменимую роль", - сказал Лайчак.