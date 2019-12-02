В ОБСЕ рассказали о приоритете в разрешении ситуации на Украине

ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. Актуальным приоритетом в разрешении ситуации на востоке Украины является прекращение боев в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.
"Актуальным приоритетом в разрешении ситуации на востоке Украины является прекращение боев в Донбассе. Мы ожидаем, что Россия для достижения этой цели будет активно использовать свое влияние на Донецк и Луганск. Мы не можем мириться с тем, что люди, включая гражданское население, в Европе в XXI веке погибают в ходе военного конфликта. Выполнение минских соглашений играет в этих усилиях незаменимую роль", - сказал Лайчак.
По словам дипломата, Словакия, как сосед Украины, крайне заинтересована в том, чтобы она стала демократическим, стабильным и процветающим государством. Восстановление ее суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных международным сообществом границ является необходимой предпосылкой для достижения этой цели.
"Следующим важным шагом в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе будет реинтеграция региона, предполагающая, что местное население будет жить в достойных условиях и в полной мере пользоваться своими правами", - подчеркнул Лайчак.
При этом дипломат отметил, что военный конфликт принес огромные страдания и негативно повлиял на сердца и умы людей, поэтому процесс примирения, скорее всего, будет сложным и длительным.
"Консолидация общества, преодоление недоверия и достижение консенсуса о будущем Украины – вот что мы считаем тем шагом, который должен последовать после реализации минских соглашений", - сказал Лайчак.