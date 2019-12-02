Мирослав Лайчак: новые власти Украины оказались более гибкими

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

В Братиславе на этой неделе начинается заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое подведет итог председательству Словакии в этой организации. Накануне встречи глав внешнеполитических ведомств действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак рассказал в интервью РИА Новости, как изменилась ситуация на Украине с приходом новых властей, не пришло ли время пересмотреть санкции против России и что он ожидает от предстоящего в Париже саммита нормандской четверки.

— В начале вашего председательства вы обозначили ситуацию в Украине в качестве приоритетной темы. Что конкретно в этом направлении было сделано? Видите ли вы заслугу председательства Словакии в ОБСЕ в урегулировании на Украине? В чем она заключается?

— Вы правы. Не только для Словакии как соседа Украины, но и для большинства государств-участников ОБСЕ конфликт на востоке Украины, как и попытки его разрешения, были приоритетными в 2019 году. В течение года я с этой целью совершил четыре рабочие поездки в Украину, посетив в том числе восток страны.

В самом начале года словацкое председательство в ОБСЕ представило комплекс из девяти мер, необходимых для создания атмосферы доверия и для смягчения последствий конфликта для населения в регионе. Все главные действующие лица, включая министров иностранных дел РФ и Украины, выразили принципиальную поддержку этим мерам.

В частности, мы предложили произвести ремонт части моста у Станицы Луганской и обеспечить разминирование в этом районе, начать подготовку медспециалистов в сфере травматологии, создание зон защиты вокруг критической гражданской инфраструктуры, возобновление пассажирского транспорта через линию соприкосновения, улучшение здравоохранения, открытие дополнительных пропускных пунктов, обмен удерживаемыми лицами и решение некоторых экологических проблем. Нам удалось осуществить меры по укреплению доверия — пять из девяти были инициированы или завершены. Думаю, что могу заявить, что словацкое председательство сыграло положительную роль в достижении тех результатов, которые у нас есть сейчас.

После смены власти в Украине появились новые возможности на пути к установлению постоянного мира в регионе. С учетом этого члены трехсторонней контактной группы под координацией моего специального представителя продолжают наращивать свои усилия. Участники контактной группы поддержали "формулу Штайнмайера" и способствовали размежеванию в Станице Луганской и в населенных пунктах Золотое и Петровское, ныне они интенсивно обсуждают другие вопросы.

— Вы говорили о том, что необходимо поддерживать Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине. Какая поддержка была ей оказана и как это сказалось на работе миссии?

— СММ ОБСЕ на Украине — крупнейшая из наших полевых операций. Она представляет собой глаза и уши международного сообщества и коренным образом способствует полной реализации Минских соглашений посредством мониторинга, проверки и отчетности, для чего стороны должны обеспечить СММ безопасный доступ по обеим сторонам линии соприкосновения.

Тем не менее полная реализация соглашений зависит от политической воли сторон. В качестве действующего председателя ОБСЕ я занимаюсь этой повесткой дня, насколько это возможно, на политическом уровне и постоянно подчеркиваю важную роль СММ.

Такие недавние положительные шаги, как процесс разведения сил и средств, реализованный в Станице Луганской и продолжающийся в настоящее время в Золотом и Петровском, наряду с ремонтом моста в Станице Луганской, также стали возможными в том числе благодаря миссии, которая непосредственно участвует в осуществлении мер для укрепления доверия на местах.

— На Украине сменилась власть. Считаете ли вы, что при президенте Владимире Зеленском удастся окончательно урегулировать конфликт на востоке Украины?

— Как я уже сказал, новое украинское руководство проявило иной, более гибкий подход. Это помогло добиться конкретных положительных результатов. Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Однако достичь окончательного урегулирования конфликта будет непросто. Для этого потребуются мужество, понимание и политическая воля всех заинтересованных сторон. Мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее.

— Ранее неоднократно звучали заявления, что санкции ЕС в отношении России стоит пошагово отменять в случае улучшения ситуация на востоке Украины. Поддерживаете ли вы такой подход? Считаете ли вы, что пришло время отменить санкции?

— Приняв санкции против России и увязав их с полной реализацией минских соглашений, страны Евросоюза единогласно выразили принципиальную позицию по дестабилизации на Восточной Украине. Мы приветствуем недавние позитивные события в Донбассе. Они являются отражением надежды на то, что ситуация после длительного застоя может развиваться в правильном направлении. Надеемся, что усилия участвующих сторон в конечном итоге приведут к более существенному прогрессу в урегулировании конфликта.

Несмотря на вышеупомянутый прогресс, нынешняя ситуация пока не представляется существенным основанием для пересмотра или отмены санкций. В то же время санкции не являются единственным инструментом. Помимо санкций, крайне важен конструктивный диалог с Россией о ситуации в Украине, но также и по другим темам.

Мы признаем положительное влияние нормандского формата на урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее. Я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжаться, и ожидаю, что саммит нормандской четверки станет серьезной вехой для достижения конечной цели – мира, стабильности и процветания, которых заслуживает украинский народ.

— Языковая политика Украины и Латвии в последнее время направлена на дискриминацию русского языка. Как вы относитесь к этой проблеме?

— Проблематика языков, и особенно языков национальных меньшинств, уже длительное время находится в сфере интересов международного сообщества. Различные международные организации занимаются этими вопросами посредством своих институтов и принятых документов.

ОБСЕ создала самостоятельный институт Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. С момента своего возникновения он выдал несколько рекомендаций, касающихся данной тематики. Во-первых, существуют принятые в Осло рекомендации, касающиеся языковых прав национальных меньшинств (1998 год), есть сравнительно новая Люблянская директива об интеграции различных обществ (2012 год). Этот текст напоминает странам-участницам о важности находить правильный баланс между обязательством охранять и поощрять языковое разнообразие путем защиты языковых прав меньшинств и необходимостью изучения национальными меньшинствами государственного языка в качестве общей основы для интеграции.

Разумеется, нет никаких общих рекомендаций, применимых ко всем государствам-членам ОБСЕ. Самое важное состоит в том, чтобы они включились в диалог с комиссаром с целью найти решение, которое наилучшим образом соответствовало бы ситуации на месте. Это будет касаться Словакии, Российской Федерации, а также Украины и Латвии.

— Существует весьма распространенное мнение, что кроме активной работы миссий ОБСЕ в горячих точках организация не может похвастаться большими достижениями, поскольку все основные проблемы в конечном счете решаются на переговорах глав ведущих мировых держав. Что вы думаете об этом?

— Международные организации сильны настолько, насколько им позволяют это государства-члены, и это касается не только ОБСЕ, но и каждой международной организации, включая ООН.

В ходе нашего председательства были достигнуты положительные сдвиги в Станице Луганской и населенных пунктах Петровское и Золотое, одобрена "формула Штайнмайера", возобновлена деятельность по разминированию, а также проведен с большим опозданием обмен удерживаемыми лицами. Все это подготовило почву для встречи в нормандском формате в декабре. Это показывает, как небольшие шаги могут в итоге вести к заметным прорывам. В конце концов, соглашения всегда заключают государства – международные организации не могут заменить политическую волю и ответственность отдельных лидеров.

Однако я бы не согласился с тем, что международные организации не могут влиять на общую картину. Международные организации и, в частности, ОБСЕ играют незаменимую роль в контроле над обычными вооружениями, как и в реализации мер по укреплению доверия и безопасности — достаточно назвать только эти две главные области. У нас много инструментов, типа Венского документа или Договора об открытом небе. Они играют принципиальную роль для укрепления доверия, предсказуемости и стабильности в регионе ОБСЕ и для снижения риска крупного конфликта в Европе.

Существуют также переговоры в формате "5+2" для Приднестровья, минская группа по конфликту в Нагорном Карабахе, идут международные женевские дискуссии о конфликте в Грузии. К сожалению, мы часто совершаем ошибку, полагая, что если будет найдено решение, за это будут хвалить политических лидеров, а если не будет найдено — виновны международные организации. В действительности ОБСЕ активно действует и располагает для принятия решений и мер необходимыми инструментами. Однако что из этого получится, во многом зависит от конфликтующих сторон.

Вы, однако, правы в том, что в последнее время мы наблюдаем растущую напористость ведущих держав. Это нас беспокоит, поскольку это происходит за счет меньших стран. Добрые старые 1990-е годы, когда мы верили, что наполнятся идеалы Устава ООН и придет славная победа эффективного мультилатерализма, кажутся теперь весьма далекими. Вместо этого мы видим возобновленное соперничество между большими державами, которое нам предлагает новые концепции и формы многополярности с новыми сферами влияния. Как действующий председатель ОБСЕ я изо всех сил стремился этому воспрепятствовать. Для меня, как профессионального дипломата, был бы весьма печальным день, когда мы были бы вынуждены пожертвовать многосторонним консенсусом всех стран, чтобы угодить нескольким большим государствам.

— Реализацию Минских соглашений нередко называют шагом номер один в разрешении ситуации на востоке Украины. А есть ли представление о том, каким должен быть шаг номер два?

— Актуальным приоритетом является прекращение боев в Донбассе. Это превыше всего. Мы ожидаем, что Россия для достижения этой цели будет активно использовать свое влияние на Донецк и Луганск. Мы не можем мириться с тем, что люди, включая гражданское население, в Европе в XXI веке погибают в ходе военного конфликта. Выполнение Минских соглашений играет в этих усилиях незаменимую роль.

В конце концов, будучи соседом Украины, мы хотим, чтобы она стала демократическим, стабильным и процветающим государством. Восстановление ее суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных международным сообществом границ является необходимой предпосылкой для достижения этой цели. Поэтому следующим важным шагом в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе будет реинтеграция региона, предполагающая, что местное население будет жить в достойных условиях и в полной мере пользоваться своими правами.

Учитывая тот факт, что военный конфликт несет огромные страдания и негативно влияет на сердца и умы людей, процесс примирения, скорее всего, будет сложным и длительным. Консолидация общества, преодоление недоверия и достижение консенсуса о будущем Украины – вот что мы считаем тем шагом, который должен последовать после реализации Минских соглашений.

— Что ОБСЕ сделала за год для расширения зоны свободы СМИ в проблемных странах и для безопасности журналистов? И какие страны в настоящее время считаются проблемными?

— В этом году были обнадеживающие примеры освобождения журналистов, что активно приветствовали политические лидеры. Однако усилия в этом направлении должны продолжаться.