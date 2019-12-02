Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T10:00+0300
https://ria.ru/20191202/1561833001.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

10:00 02.12.2019
1184
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали двух работников автоцентра, похитивших 18 автомобилей на общую сумму свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
25 ноября, 02:34
Жителя Приморья осудили за поджоги автомобилей и местного рынка
По данным пресс-службы, с заявлением об отсутствии 18 легковых автомобилей после инвентаризации на автостоянке салона на улице Оптиков обратился 46-летний представитель дилерского автосалона.
"Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей. Машины были приобретены автоцентром для дальнейшей реализации и перепродажи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в хищении автомобилей на территории автоцентра задержаны двое 35-летних работников – оценщиков", - говорится в сообщении.
По версии полиции, подозреваемые вывозили автомобили с территории автоцентра и продавали их по поддельным договорам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Работа шиномонтажной мастерской
16 октября, 19:19
В Тольятти задержали жителей, снимавших колеса с машин
025013
Обсудить 0
ГУМВДРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Большегрузный транспорт на улицах Москвы
На юго-востоке Москвы ввели "грузовой каркас"
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении США
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Серийное производство вертолетов Ка-62 начнется в 2020 году
Сотрудник полиции
В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил проверить ситуацию с обвиняемым в создании ОПГ бизнесом
Скриншот видео рекламы Pizza Hut с Михаилом Горбачевым
Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы
Полиция
Житель Нижегородской области подозревается в крупном хищении
Вид на Калининград
Проектирование моста через Калининградский залив начнут в 2020 году
Прокуратура
В Ульяновской области завели дело после убийства мужчины и его сына
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области
Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
Молодые люди на Красной площади в Москве
Осень в Москве стала второй из самых теплых за всю историю наблюдений
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о превосходстве Украины
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В ОБСЕ рассказали о приоритете в разрешении ситуации на Украине
Мужчина во время подтоплений во Франции
На юго-востоке Франции из-за паводка погибли два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Лента новостейМолния