В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали двух работников автоцентра, похитивших 18 автомобилей на общую сумму свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, с заявлением об отсутствии 18 легковых автомобилей после инвентаризации на автостоянке салона на улице Оптиков обратился 46-летний представитель дилерского автосалона.
"Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей. Машины были приобретены автоцентром для дальнейшей реализации и перепродажи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в хищении автомобилей на территории автоцентра задержаны двое 35-летних работников – оценщиков", - говорится в сообщении.
По версии полиции, подозреваемые вывозили автомобили с территории автоцентра и продавали их по поддельным договорам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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