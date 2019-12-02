В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

"Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей. Машины были приобретены автоцентром для дальнейшей реализации и перепродажи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в хищении автомобилей на территории автоцентра задержаны двое 35-летних работников – оценщиков", - говорится в сообщении.