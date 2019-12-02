Трамп раздосадован словами Макрона о "смерти мозга" НАТО, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно раздосадован высказываниями его французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО", сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.
"Он давно зол на Макрона", - приводит портал слова чиновника.
При этом другой чиновник считает, что высказывания Макрона, наоборот, могут повлиять на то, что Трамп начнет более позитивно выказываться об альянсе.