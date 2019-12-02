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РИА Новости

Трамп раздосадован словами Макрона о "смерти мозга" НАТО, сообщили СМИ

08:37 02.12.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно раздосадован высказываниями его французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО", сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
29 ноября, 17:53
Эрдоган посоветовал Макрону "проверить мозг" после высказываний о НАТО
"Он давно зол на Макрона", - приводит портал слова чиновника.
При этом другой чиновник считает, что высказывания Макрона, наоборот, могут повлиять на то, что Трамп начнет более позитивно выказываться об альянсе.
Президент Франции Эммануэль Макрон
28 ноября, 15:25
Макрон назвал слова о "смерти мозга" НАТО сигналом тревоги для альянса
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Эммануэль МакронДональд ТрампНАТОАнгела МеркельФранцияЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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