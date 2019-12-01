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РИА Новости

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским

15:02 01.12.2019 (обновлено: 20:23 01.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. В Кремле заявили о намерении провести отдельную встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже 9 декабря.
"Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки", - отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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Он добавил, что Путин и Зеленский могут поговорить как полчаса, так и полтора. По словам Ушакова, все зависит от того, как сложится ситуация на саммите.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главы государств смогут обсудить газовую тему, если не договорятся на рабочем уровне.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.
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На прошлой неделе Путин обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с Зеленским, а на следующий день - с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.
После этого в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины". Минэнерго по итогам сообщило, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.
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Ситуация на УкраинеЮрий УшаковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияПарижУкраинаВ мире
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