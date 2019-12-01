В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. В Кремле заявили о намерении провести отдельную встречу В Кремле заявили о намерении провести отдельную встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже 9 декабря.

"Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки", - отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"

Он добавил, что Путин и Зеленский могут поговорить как полчаса, так и полтора. По словам Ушакова, все зависит от того, как сложится ситуация на саммите.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главы государств смогут обсудить газовую тему, если не договорятся на рабочем уровне.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.

На прошлой неделе Путин обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с Зеленским, а на следующий день - с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.