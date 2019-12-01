Руденя: фильм "Ржев" должен посмотреть каждый житель Тверской области

ТВЕРЬ, 1 дек - РИА Новости. Фильм "Ржев", рассказывающий о Ржевской битве, которая стала одной из самых долгих и кровопролитных в истории Великой Отечественной войны, должен посмотреть каждый житель Фильм "Ржев", рассказывающий о Ржевской битве, которая стала одной из самых долгих и кровопролитных в истории Великой Отечественной войны, должен посмотреть каждый житель Тверской области и все, кто бывает на ржевской земле, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя

Руденя присутствовал накануне на втором премьерном показе военной кинодрамы, который состоялся в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы в Москве. Премьера фильма прошла 27 ноября в Ржеве, первыми картину увидели ветераны, жители города, молодежь. В Москве фильм вместе с ветеранами, жителями и гостями столицы также посмотрели министр культуры РФ Владимир Мединский, директор Музея Победы Александр Школьник, приглашенные звезды российского кино.

"Уверен, фильм должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле. Очень глубокий фильм. Мы увидели, что дух русского человека нельзя сломить ни при каких обстоятельствах. Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну. Этот фильм еще раз подчеркивает, что мы великая страна и великий народ", - привели в пресс-службе облправительства слова Рудени после просмотра.

В основу фильма легли реальные события 1942 года. Сценарий написан по повести "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. В широкий прокат лента выйдет 5 декабря.

"Под Ржевом шли жестокие бои, наша армия понесла большие потери. Ежегодно здесь проводится поисковая экспедиция "Калининский фронт" и мы предаем земле останки солдат, погибших на ржевской земле", - отметил губернатор.

Он напомнил, что фильм выходит в прокат в преддверии Года памяти и славы, объявленного президентом России. В Тверской области идёт активная подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Одним из центральных событий станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Макет скульптуры был представлен в фойе кинотеатра "Поклонка".

Проект строительства Ржевского мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею создания монумента поддержал президент России.

Скульптура высотой 25 метров будет установлена на 10-метровом восьмигранном холме. В музее у мемориала откроют павильоны для медиапроектов: демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте "Ржевский мемориал"