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РИА Новости

В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку

13:16 01.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник ДПС. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Иномарка в Благовещенске врезалась в автобусную остановку, где находились женщина и ребенок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.
По словам Карташовой, за рулем иномарки находилась женщина 1979 года рождения, она не справилась с управлением, допустила съезд автомобиля с проезжей части и наезд на двух пешеходов, находящихся на автобусной остановке.
"Пострадали находящиеся на автобусной остановке женщина и мальчик 2007 года рождения. Они были доставлены в больницу, осмотрены, отпущены домой. Полиция по факту ДТП проводит проверку", - рассказала Карташова.
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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