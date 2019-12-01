В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Иномарка в Благовещенске врезалась в автобусную остановку, где находились женщина и ребенок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.
По словам Карташовой, за рулем иномарки находилась женщина 1979 года рождения, она не справилась с управлением, допустила съезд автомобиля с проезжей части и наезд на двух пешеходов, находящихся на автобусной остановке.
"Пострадали находящиеся на автобусной остановке женщина и мальчик 2007 года рождения. Они были доставлены в больницу, осмотрены, отпущены домой. Полиция по факту ДТП проводит проверку", - рассказала Карташова.