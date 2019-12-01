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РИА Новости

СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей

03:15 01.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Ленинградской области 36-летняя женщина обнаружила останки своей 81-летней бабушки, которая с октября считалась пропавшей без вести. Об этом сообщает местный портал 47news.
Как рассказали порталу в правоохранительных органах, скелетированные останки пожилой женщины были обнаружены 28 ноября на участке садоводства "Дружба" в Сланцевском районе области.
Прибывшие на место сотрудники полиции нашли фрагменты скелета, одежду погибшей, а также ее личные вещи. Кроме того, в садовом домике, который принадлежал пенсионерке, был найден рюкзак с 324 тысячами рублей.
На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти пожилой женщины.
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Сланцевский районЛенинградская областьПроисшествия
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