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РИА Новости

Гиды рассказали, что привлекает и удивляет в Москве итальянцев

11:56 01.12.2019 (обновлено: 13:30 01.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевИтальянские туристы Микеле и Паскуале с ряженым
Итальянские туристы Микеле и Паскуале с ряженым
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Специалисты комитета по туризму Москвы поговорили с гидами и выяснили, что нравится в российской столице и что оставляет в недоумении путешественников из Италии.
По данным пресс-службы комитета, за девять месяцев 2019 года Москву посетили 118,4 тысячи гостей из Италии (она — в пятерке стран, откуда в российскую столицу едет больше всего туристов).

"Кремль — это здание, где живет президент"

"Многих итальянцев поражает большая территория Кремля — город в городе, до поездки многие думают, что это здание, где живет президент", — говорит гид-переводчик Надежда Шевчук.
По словам ее коллеги Олеси Якобонс, Оружейная палата также производит неизгладимое впечатление, особенно витрина с яйцами Фаберже.
Монументальностью и архитектурным разнообразием гостей из Италии привлекает ВДНХ, а также в целом советский период и все, что с ним связано.
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Также интерес вызывает станция метро "Римская". Она повторяет формы базилики с Капитолийской волчицей (Lupa Capitolina), Ромулом и Ремом (Romolo e Remo), "Устами истины" (Bocca della Verità) и даже фонтаном.

От метро до мороженного: что удивляет итальянцев

Итальянских туристов поражает, что в московском метро пассажиры уступают места. "Они удивлены, что у нас такая воспитанная молодежь. У них это редкость", — рассказала гид-переводчик Елена Савина.
Тема чистоты улиц всплывает постоянно. Многие ради интереса ищут под ногами окурок или какую-нибудь бумажку. Необычно для них и то, что постоянно мимо проезжают поливальные и подметальные машины.
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"А еще в Италии мусорные баки всегда на виду, поэтому туристы сразу обращают внимание на то, что на улицах нашего города этих контейнеров не видно. Спрашивают про раздельный сбор", — говорит Олеся Якобсонс.

В гости к москвичам

Елена Савина рассказывает, что туристы все время ее спрашивают, как живут москвичи и где покупают еду. В Италии нет стационарных рынков в нашем понимании — стихийные рынки работают два-три раза в неделю.
"Однажды я повела группу итальянцев на сельскохозяйственный рынок у метро "Домодедовская". Они были в восторге, фотографировали и колбасы, и горы икры, и сладости!", — рассказала она.
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Гид Евдокия Чулкова уточнила, что итальянские путешественники часто спрашивают, как мы проводим время зимой и сколько стоит квартира в Москве. Они удивляются, что москвичи предпочитают большие машины. А также спрашивают, как это у нас на улицах не промерзают провода.

Селедка под шубой по-итальянски

Несмотря на то, что итальянцы считают свою кухню самой лучшей, они хотят попробовать русскую: селедку под шубой, борщ, пельмени и салат "Оливье".
"Мои туристы часто просят рецепты. Даже присылали фотографии, приготовленных блюд", — вспоминает Елена Савина.
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Сувенир из Измайлово и сломанный стереотип

За сувенирами, по словам гидов, итальянцы традиционно ездят в Измайлово. Популярностью пользуются матрешки, павлопосадские и пуховые платки, зимние шапки с мехом, лаковые миниатюры (шкатулки), советские фуражки, кокошники.
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