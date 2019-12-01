Названы страны, которые для зимовки выбирают дауншифтеры

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Специалисты турсервиса проанализировали статистику бронирований авиабилетов и назвали страны, которые выбирают российские дауншифтеры для зимовки, сообщает Biletix.

Эксперты компании изучили данные покупок с вылетом в декабре 2019 года и возвращением в Россию в феврале–марте 2020 года.

Наибольшее число бронирований пришлось на Таиланд (12 процентов), Вьетнам (11 процентов) и Испанию (6 процентов). Замыкает пятерку самых востребованных маршрутов США и Индонезия (Бали). За год список значительно изменился: в 2018 году рейтинг возглавили Таиланд, Индонезия (Бали), Армения, Турция и ОАЭ.

Каждый пятый (21 процент) билет был приобретен в российский город. Самые популярные внутренние направления – Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Минеральные воды и Сочи.

Треть покупателей — жители Москвы, восемь процентов — Санкт-Петербурга, семь процентов — Казани.

17 процентов пользователей, отправляющихся на "зимовку" за границу, путешествуют с детьми. Больше половины (53 процента) из них – женщины.