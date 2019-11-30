Госдеп США обеспокоен российским законом об иноагентах

"Мы встревожены одобренным российским парламентом на скорую руку очередным законом об "иностранном агенте", который может быть использован для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по обеспечению свободы слова, которые (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров вновь подтвердил на конференции ОБСЕ", - написала Ортагус в Twitter.