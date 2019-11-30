Госдеп США обеспокоен российским законом об иноагентах

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
"Мы встревожены одобренным российским парламентом на скорую руку очередным законом об "иностранном агенте", который может быть использован для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по обеспечению свободы слова, которые (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров вновь подтвердил на конференции ОБСЕ", - написала Ортагус в Twitter.
Совет федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.