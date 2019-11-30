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РИА Новости

Госдеп США обеспокоен российским законом об иноагентах

21:30 30.11.2019 (обновлено: 02:59 01.12.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.

"Мы встревожены одобренным российским парламентом на скорую руку очередным законом об "иностранном агенте", который может быть использован для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по обеспечению свободы слова, которые (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров вновь подтвердил на конференции ОБСЕ", - написала Ортагус в Twitter.

Совет федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
28 ноября, 14:01
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Морган ОртагусМИД РФСовет Федерации РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А какая связь, с получающих финансирование из-за рубежа иностранными агентами для физлиц в России, а проще говоря платными провокаторами, и подавления независимых голосов и посягательство на свободу слова? Вы там в США со своим законом FARA разберитесь. Для справки: FARA (Foreign Agents Registration Act – закон о регистрации иностранных агентов) Так что американский оригинал сие есть российская копия. Зеркалочка... :) А что на зеркало пенять? Коли рожа крива... :))
30 ноября, 22:44
БНБрутал Натурал
208400010
А нам глубоко фиолетово озабоченность госдепа!
30 ноября, 21:46
Владимир Белогорский
1831220010
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