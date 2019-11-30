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РИА Новости

"Алые паруса" признали лучшим праздником в мире

17:20 30.11.2019 (обновлено: 18:06 30.11.2019)
16535
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБриг "Россия" под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 ноя РИА Новости. Петербургский праздник "Алые паруса" выиграл Гран-при конкурса Best Event Awards World. Об этом сообщил Пятый канал.
Всего награды вручались в 23 номинациях. Помимо Гран-при, петербургский праздник выпускников также завоевал победу в категории "Лучшее музыкальное событие" и "Лучшее агентство в сфере организации праздников".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.

Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
1 из 10

Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.

Концерт на Дворцовой площади в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
2 из 10

В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.

Курсанты Нахимовского училища на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
3 из 10

Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, Республики Карелии, Приморского края, Крыма.

Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
4 из 10

Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, Республики Карелии, Приморского края, Крыма.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.

Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
5 из 10

Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.

Концерт на Дворцовой площади в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
6 из 10

В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан и туристов.

Фейерверк на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
7 из 10

Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан и туристов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили — шоу получилось незабываемым!

Фейерверк на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
8 из 10

За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили — шоу получилось незабываемым!

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Конечно, самая долгожданная часть праздника — появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.

Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
9 из 10

Конечно, самая долгожданная часть праздника — появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в фотобанк

Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.

Фейерверк на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
10 из 10

Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.

© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 10

В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, Республики Карелии, Приморского края, Крыма.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан и туристов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 10

За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили — шоу получилось незабываемым!

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Конечно, самая долгожданная часть праздника — появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.

© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Номинантов оценивали по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение программы, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group.
Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год. Его возродили в 2005 году по предложения президента России Владимира Путина. В этом году праздник проходил в ночь с 23 на 24 июня. Его посетили 1,4 миллиона человек, что стало рекордом за все время.
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
12 ноября, 03:31Туризм
Назван самый фотографируемый город России
460642423
Обсудить 26
Алые паруса (праздник выпускников)Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Алые паруса и подобные "праздники" это пустое разбазаривание огромных средств. А потом на ТВ клянчат деньги у небогатого населения для лечения больных детей.
30 ноября, 21:32
ЩРЩирий Рассеянинъ
11200346
А еще: по итогам престижного международного конкурса World Travel Awards за 2019 год, подведенным в Омане: 1) Москва стала победительницей в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». Премия World Travel Awards считается туристическим «Оскаром». 2) Крымский комплекс Mriya Resort & SPА стал победителем этого конкурса сразу в четырех номинациях. Комплекс стал ведущим мировым оздоровительным курортом, ведущим мировым семейный курортом с виллами класса люкс, ведущим мировым курортом для отдыха 2019 и ведущей мировой управляющей компанией в сфере туризма и индустрии гостеприимства. 3) Аэрофлот вновь подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, одержав победу в двух главных номинациях — «Лидирующий авиационный бренд» (третий год подряд) и «Лучший бизнес-класс». Так держать, Россия!
30 ноября, 20:24
vv.p.neznamov
4420000
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