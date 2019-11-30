"Алые паруса" признали лучшим праздником в мире

За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили — шоу получилось незабываемым!