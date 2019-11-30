"Алые паруса" признали лучшим праздником в мире

Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.
Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.
В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.
В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.
Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.
Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.
Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, Республики Карелии, Приморского края, Крыма.
Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, Республики Карелии, Приморского края, Крыма.
Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.
Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.
В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.
В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.
Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан и туристов.
Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан и туристов.
За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили — шоу получилось незабываемым!
За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили — шоу получилось незабываемым!
Конечно, самая долгожданная часть праздника — появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.
Конечно, самая долгожданная часть праздника — появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.
Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.
Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.
Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.
В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.
Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.
Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, Республики Карелии, Приморского края, Крыма.
Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.
В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.
Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан и туристов.
За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили — шоу получилось незабываемым!
Конечно, самая долгожданная часть праздника — появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.
Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.