В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников школ "Алые паруса". По традиции его отмечают в субботу перед самой длинной "белой ночью". Обычно открывает торжество музыкальный концерт, а после полуночи в акватории Невы начинается пиротехническое шоу. В этот раз в празднике впервые принял участие новый бриг "Россия", который специально построили для шоу. Самые яркие моменты прощания со школой тысяч выпускников – в материале РИА Новости.