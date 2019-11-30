В Петербурге инспектора "Крестов" обвинили в попытке сбыта наркотиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу инспектора СИЗО-1 ("Кресты-2") Андрея Пугачева, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Пугачев был задержан 27 ноября, в этот же день ему предъявлено обвинение. Двадцать восьмого ноября суд продлил срок задержания Пугачева на 72 часа. Позже суд продлил заключение под стражу до 26.01.2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как полагает следствие, инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 Пугачев приобрел у станции метро "Ломоносовская" гашиш общей массой 21,9 грамма. Потом он незаконно пронес его на территорию СИЗО с целью дальнейшего сбыта лицам, содержащимся в режимном учреждении.
Сам Пугачев на суде просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Колпинский районный суд отказал в этом.