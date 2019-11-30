В Петербурге инспектора "Крестов" обвинили в попытке сбыта наркотиков

"Пугачев был задержан 27 ноября, в этот же день ему предъявлено обвинение. Двадцать восьмого ноября суд продлил срок задержания Пугачева на 72 часа. Позже суд продлил заключение под стражу до 26.01.2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.