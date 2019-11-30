Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T17:00+0300
https://ria.ru/20191130/1561783851.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/71777/35/717773500_70:0:3135:1724_1036x0_80_0_0_70acdbe0e5d0ccc06dd6e3131adaf8b9.jpg
РИА Новости

В Петербурге инспектора "Крестов" обвинили в попытке сбыта наркотиков

17:00 30.11.2019
936
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербургская тюрьма
Петербургская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу инспектора СИЗО-1 ("Кресты-2") Андрея Пугачева, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Пугачев был задержан 27 ноября, в этот же день ему предъявлено обвинение. Двадцать восьмого ноября суд продлил срок задержания Пугачева на 72 часа. Позже суд продлил заключение под стражу до 26.01.2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как полагает следствие, инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 Пугачев приобрел у станции метро "Ломоносовская" гашиш общей массой 21,9 грамма. Потом он незаконно пронес его на территорию СИЗО с целью дальнейшего сбыта лицам, содержащимся в режимном учреждении.
Сам Пугачев на суде просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Колпинский районный суд отказал в этом.
Сергей Гаврилов
26 ноября, 15:35Религия и мировоззрение
В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
1050220
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Пригородная электричка
В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды
Министр финансов Республики Ингушетия Руслан Цечоев
Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Кирове директора техникума подозревают в получении взятки гаджетами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния