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РИА Новости

"Максимальный треш": Савченко высмеяли в Сети за наряд

07:45 30.11.2019 (обновлено: 12:12 30.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети за фотографию, опубликованную в фейсбуке пользователем под ником Sergey Naumovich.
По его словам, снимок был сделан на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона. Экс-парламентария в черном платье успели запечатлеть во время общения с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Пользователи соцсети прокомментировали публикацию.
"Максимальный треш", — отметил Ruslan Khavriuta.
"Атмосферно", — поделилась мнением Anna Maksimenko.
"Квинтэссенция пошлости", — заявил Павел Руденко.
"Не могу! Сейчас расплачусь от безответной любви!" — пошутил Михаил Калугин.
"Надюха, ты бы поосторожнее прижималась к Макаровичу (Леонид Кравчук. — Прим. ред.), он уже не мальчик и сердце слабое", — добавила Елена Коновалова.
Надежда Савченко во время отдыха на море
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В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко
2017669641
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Дмитрий ГордонСитуация на УкраинеНадежда СавченкоЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныУкраинаОбщество
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