"Максимальный треш": Савченко высмеяли в Сети за наряд

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети за фотографию, опубликованную в фейсбуке пользователем под ником Sergey Naumovich.
По его словам, снимок был сделан на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона. Экс-парламентария в черном платье успели запечатлеть во время общения с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Пользователи соцсети прокомментировали публикацию.
"Максимальный треш", — отметил Ruslan Khavriuta.
"Атмосферно", — поделилась мнением Anna Maksimenko.
"Квинтэссенция пошлости", — заявил Павел Руденко.
"Не могу! Сейчас расплачусь от безответной любви!" — пошутил Михаил Калугин.
"Надюха, ты бы поосторожнее прижималась к Макаровичу (Леонид Кравчук. — Прим. ред.), он уже не мальчик и сердце слабое", — добавила Елена Коновалова.
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