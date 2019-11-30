В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Так парламентарий прокомментировал намерение партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" внести в украинский парламент проект постановления, которое запретит прямые закупки голубого топлива у России. По мнению Селезнева, такие методы не улучшают диалог с Москвой.
"Наверное, с точки зрения украинской стороны это выглядит абсолютно логичным шагом, как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог. Россия всегда была за конструктивность. Также абсолютно понятны и те условия, которые необходимы и достаточны для того, чтобы восстановить в полной мере транзит через украинскую ГТС", — отметил он.
Депутат добавил, что таким образом украинские политики пытаются показать, "насколько Киеву тяжело в переговорах с Москвой".
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"Тем, кто принимает в этих переговорах непосредственное участие, истинные причины ясны. Киеву этой зимой может быть не так просто, поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам", — сказал парламентарий.
Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. При этом на Украине не раз признавали, что это обходится значительно дороже закупок напрямую. Москва же неоднократно заявляла, что готова восстановить прямые поставки. Ранее партия Порошенко усмотрела в закупках российского топлива "серьезные угрозы национальной безопасности" и "элементы госизмены".
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