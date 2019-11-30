В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

"Наверное, с точки зрения украинской стороны это выглядит абсолютно логичным шагом, как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог. Россия всегда была за конструктивность. Также абсолютно понятны и те условия, которые необходимы и достаточны для того, чтобы восстановить в полной мере транзит через украинскую ГТС", — отметил он.