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РИА Новости

Партия Порошенко выступила против прямых закупок газа у России

12:58 27.11.2019
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Газораспределительная станция в Львовской области
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Газораспределительная станция в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Партия "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко, выступила против возобновления прямых поставок газа из России.
Закупки российского топлива в партии назвали "серьезной угрозой национальной безопасности" и усмотрели в них "элементы государственной измены".

"Украина на протяжении четырех лет не покупает газ у России, и Кремль напрасно пытается вернуть нас на "газовую иглу", — говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" утверждает, что именно "газовый шантаж" со стороны России стал причиной того, что Киев согласился на раздел Черноморского флота, а в 2010 году подписал Харьковские соглашения, продлевающие пребывание российского флота в Севастополе.
"Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной в Донбассе. Зависимость от российского газа — это угроза самой независимости Украины", — заявляют депутаты.
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Поэтому партия требует от президента Владимира Зеленского и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова отказаться от каких-либо уступок России в газовом вопросе и призвать к ответственности министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который ранее анонсировал восстановление прямых поставок газа. Кроме того, депутаты призвали СБУ начать против Оржеля расследование на предмет "российского влияния".
Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. При этом украинские политики и эксперты не раз отмечали, что это обходится значительно дороже закупок напрямую. Москва же неоднократно заявляла, что готова восстановить прямые поставки.
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"Этот цирк порядком надоел"

Заявление "Европейской солидарности" прокомментировал украинский политолог Александр Дудчак.
В беседе с RT он призвал не верить "сказкам" о том, что украинская сторона получает газ из Европы.
"Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским. За это должны почему-то в конечном итоге расплачиваться украинские потребители", — сказал Дудчак.
Он отметил, что торговые отношения между Россией и Украиной по-прежнему сохраняются, и удивился, чем газ хуже любого другого товара.
Кроме того, политолог выразил надежду, что прямые поставки российского топлива возобновятся, но добавил, что не надеется на быстрое решение проблемы.
"Пока занозой во всем процессе стало руководство "Нафтогаза". <...> Тем не менее хочется надеяться, что европейским партнерам весь этот цирк порядком надоел и они смогут повлиять на Украину, невзирая на то что, конечно, самое серьезное влияние на украинское руководство по-прежнему оказывают США", — заключил он.
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Прямые поставки и транзит

На прошлой неделе министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва обсуждала с Киевом возможность прямых поставок 15 миллиардов кубометров газа в год.
Он пояснил, что такое предложение Россия сделала в рамках трехсторонних консультаций по вопросу о сохранении транзита газа в Европу через украинскую территорию. По словам Новака, российская сторона рассматривает вопрос транзита в том числе с учетом поставок на внутренний украинский рынок напрямую, а не через реверс, так как это влияет на объемы транзита.
Действующие контракты на транзит и поставку российского газа через Украину истекают в конце года. Как заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер, сохранение транзита возможно при выполнении трех условий: обнуления судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определения нормативной базы контракта на транзит и конкретики в поставках и их объемах. Однако никакого прогресса в переговорах пока нет.
Дело – труба
29 октября, 15:39
Дело – труба
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоГазпромАлександр НовакВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
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