Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

"Это примерно те объемы, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций, которые были 28 октября. Мы обсуждали этот вопрос и предлагали и в первый раз, и перед этим консультации были. Мы говорили, что вопрос транзита рассматриваем в том числе и с учетом объемов поставок на внутренний рынок напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа", — сказал он.