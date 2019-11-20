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РИА Новости

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

14:24 20.11.2019 (обновлено: 23:07 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики России Александр Новак
Министр энергетики России Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Министр пояснил, что Россия внесла такое предложение Украине 28 октября в рамках трехсторонней встречи по газу с участием ЕС.
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"Это примерно те объемы, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций, которые были 28 октября. Мы обсуждали этот вопрос и предлагали и в первый раз, и перед этим консультации были. Мы говорили, что вопрос транзита рассматриваем в том числе и с учетом объемов поставок на внутренний рынок напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа", — сказал он.

Новак пояснил, что объем в размере 15 миллиардов кубометров газа — "это примерно те цифры, которые обсуждаются", но в первую очередь это предмет дискуссии между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы.
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Александр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
не надо ничего предлагать. пусть европа кормит
20 ноября, 15:20
ivan ivanov 40
14502000
Ни в коем случае, ничего не давать! ОНИ НИКОГДА НЕ ПЛАТЯТ! Тем более России.
20 ноября, 15:36
Teddys Spit
10010001
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