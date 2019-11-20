Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Министр пояснил, что Россия внесла такое предложение Украине 28 октября в рамках трехсторонней встречи по газу с участием ЕС.
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"Это примерно те объемы, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций, которые были 28 октября. Мы обсуждали этот вопрос и предлагали и в первый раз, и перед этим консультации были. Мы говорили, что вопрос транзита рассматриваем в том числе и с учетом объемов поставок на внутренний рынок напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа", — сказал он.
Новак пояснил, что объем в размере 15 миллиардов кубометров газа — "это примерно те цифры, которые обсуждаются", но в первую очередь это предмет дискуссии между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы.