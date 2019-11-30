Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-30T09:03+0300
https://ria.ru/20191130/1561761814.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/124411/98/1244119805_0:186:3601:2211_1036x0_80_0_0_af141c9acadc6f6dd233add700cc58f6.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, что люди унаследовали от неандертальцев и денисовцев

08:00 30.11.2019 (обновлено: 09:03 30.11.2019)
4723
© AFP 2019 / Stefan HeunisОкаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
Окаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
© AFP 2019 / Stefan Heunis
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Еще сто тысяч лет назад на Земле обитали как минимум шесть видов людей. Сегодня остался только один — Homo sapiens, но зато он совмещает в себе самые эволюционно успешные черты ближайших родственников. РИА Новости разбирается, какие качества древних людей могло унаследовать современное население планеты.

Палец преткновения

Денисовцы — загадочная группа представителей рода Homo, более близкая к неандертальцам, чем к сапиенсам, — обитали в Азии десятки тысяч лет назад. Их останки, точнее, зубы и части костей, российские ученые обнаружили в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Тогда академик РАН Анатолий Деревянко, возглавлявший раскопки, отправил кусочки фаланги мизинца древнего человека двум разным командам ученых: в Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) и Калифорнийский университет в Беркли (США).
Первые сумели расшифровать и митохондриальный, и ядерный геномы, содержащиеся в кости. Благодаря их работе в 2010 году весь мир узнал о существовании еще одного, неизвестного ранее, вида Homo. А вот со второй частью мизинца вышла настоящая детективная история. За прошедшие 11 лет она побывала в нескольких странах и окончательно пропала из виду где-то на территории Дании. Известно, что в 2011 году этот кусочек фаланги некоторое время находился у палеогенетиков из Института Жака Моно (Франция). Там его успели сфотографировать и взять образцы для анализа. Правда, тогда выделить ДНК не получилось.
Сейчас же французские и немецкие ученые объединили свои усилия и смогли реконструировать исчезнувший денисовский мизинец. Сначала исследователи сопоставили митохондриальные ДНК, выделенные из имевшихся в их распоряжении образцов, — они ожидаемо совпали. Затем немецкие специалисты создали 3D-модель своего кусочка кости, а французы совместили ее с имеющимися у них снимками верхней части фаланги. Так появилась возможность детально изучить ее и сделать первые выводы о вероятном строении скелета древнего обитателя алтайской пещеры.
Оказалось, что это палец тринадцатилетней денисовской девочки, практически по всем параметрам он совпадал с фалангами современных людей. Это удивительно, ведь денисовцы ближе не к Homo sapiens, а к неандертальцам, которые обладали массивными фалангами с широкими уплощенными концами.
© Bennett et al., Sci. Adv. 2019Виртуальная реконструкция фаланги мизинца денисовской девочки, чьи останки обнаружили на Алтае в 2008 году
Виртуальная реконструкция Денисова 3
© Bennett et al., Sci. Adv. 2019
Виртуальная реконструкция фаланги мизинца денисовской девочки, чьи останки обнаружили на Алтае в 2008 году

Стопа как у Homo naledi

В 2013 году два спелеолога обнаружили узкий лаз в одной из пещер Южной Африки. Несмотря на то что его ширина в некоторых местах была не больше 20 сантиметров, они решили проникнуть внутрь. Там обнаружилась небольшая камера длиной в девять и шириной в один метр, усыпанная человеческими костями.
О зловещей находке спелеологи сообщили не в полицию, а известному южноафриканскому антропологу Ли Бергеру. Он тут же организовал экспедицию в пещеру и вытащил оттуда почти полторы тысячи хорошо сохранившихся костей. Анализ показал, что это останки 15 особей, живших около трехсот тысяч лет назад. А строение скелета (один из них сохранился на 40 процентов) говорило, что перед учеными не описанный ранее вид древних людей. Он получил название Homo naledi.
Реконструкция вида древних людей Homo naledi
15 мая 2018, 18:31РИА Наука
Антропологи выяснили, как выглядел мозг "первочеловека" из ЮАР
Эти гоминины были невысокого роста (не более 147 сантиметров) и по некоторым чертам напоминали человека умелого (Homo habilis), обитавшего в Африке около двух миллионов лет назад. Именно поэтому сначала ученые подумали, что перед ними скелеты очень древних людей, а не современников неандертальцев.
Судя по форме костей рук и стоп, они умели одинаково хорошо ходить на двух ногах и карабкаться по деревьям. Если их верхние конечности больше напоминали обезьяноподобных гоминид, то строение стоп у них — почти как у Homo sapiens. Голеностопный сустав, параллельный большой палец и широкая пяточная кость говорят о том, что naledi были полностью адаптированы к прямохождению, как нынешние люди. Правда, найти их гены ученые предполагают скорее у пигмеев или бушменов, ДНК которых так до конца и не расшифровали.
© Nature CommunicationsСтопа Homo naledi по своему строению похожа на стопу современных людей
Стопа Homo naledi
© Nature Communications
Стопа Homo naledi по своему строению похожа на стопу современных людей

Белокожие, как неандертальцы

В ДНК современного человека содержится около двух процентов генов, унаследованных от неандертальцев. У жителей Восточной Азии их больше, чем у выходцев из Западной Азии и Европы: 2,3-2,6 процента и 1,8-2,4 процента соответственно. А вот у африканцев их нет вообще, поэтому ученые предполагают, что сапиенсы встретились с неандертальцами уже после того, как покинули Черный континент.
Как выяснили немецкие генетики, в последние 45 тысяч лет неандертальские гены не отсеиваются из человеческой ДНК. А значит, они могут быть важны для выживания и размножения. Так, согласно нескольким работам, от эволюционных "двоюродных братьев" современным людям достались гены, защищающие от инфекционных болезней и шизофрении. Кроме того, некоторые части неандертальского генома повлияли на внешний вид Homo sapiens.
Неандертальцы охотятся на шерстистого носорога
26 ноября 2018, 19:00РИА Наука
Ученые подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми
В частности, более светлая кожа, отличающая европейцев и азиатов от африканцев, досталась им от Homo neanderthalensis. Это независимо друг от друга подтвердили две группы ученых.
Немецкие и американские генетики выявили в ДНК современных людей конкретную версию неандертальского гена, влияющую на функцию белка кератина. Он содержится в коже и делает ее водонепроницаемой и чувствительной к холоду и теплу. Примерно в это же время неандертальские гены, отвечающие за выработку кератина и пигментацию кожи, обнаружили ученые из Вашингтонского университета (США).
По мнению исследователей, именно эти гены, заимствованные у "двоюродных братьев", сделали сапиенсов светлокожими и помогли им быстро адаптироваться к холодным температурам в Европе и Азии.
Реконструкция облика неандертальца
27 ноября, 22:00РИА Наука
Ученые назвали причины вымирания неандертальцев
000000
Обсудить 2
РИА НауканеандертальцыгеномДНКАнатолий ДеревянкоОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукМоскваЮАРСША
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Девушка в шляпе Статуи Свободы на фоне Нью-Йорка
"Мы построили феодализм", или Плач по американской мечте
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Киев
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Лента новостейМолния