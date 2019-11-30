Ученые выяснили, что люди унаследовали от неандертальцев и денисовцев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Еще сто тысяч лет назад на Земле обитали как минимум шесть видов людей. Сегодня остался только один — Homo sapiens, но зато он совмещает в себе самые эволюционно успешные черты ближайших родственников. РИА Новости разбирается, какие качества древних людей могло унаследовать современное население планеты.
Палец преткновения
Денисовцы — загадочная группа представителей рода Homo, более близкая к неандертальцам, чем к сапиенсам, — обитали в Азии десятки тысяч лет назад. Их останки, точнее, зубы и части костей, российские ученые обнаружили в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Тогда академик РАН Анатолий Деревянко, возглавлявший раскопки, отправил кусочки фаланги мизинца древнего человека двум разным командам ученых: в Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) и Калифорнийский университет в Беркли (США).
Первые сумели расшифровать и митохондриальный, и ядерный геномы, содержащиеся в кости. Благодаря их работе в 2010 году весь мир узнал о существовании еще одного, неизвестного ранее, вида Homo. А вот со второй частью мизинца вышла настоящая детективная история. За прошедшие 11 лет она побывала в нескольких странах и окончательно пропала из виду где-то на территории Дании. Известно, что в 2011 году этот кусочек фаланги некоторое время находился у палеогенетиков из Института Жака Моно (Франция). Там его успели сфотографировать и взять образцы для анализа. Правда, тогда выделить ДНК не получилось.
Сейчас же французские и немецкие ученые объединили свои усилия и смогли реконструировать исчезнувший денисовский мизинец. Сначала исследователи сопоставили митохондриальные ДНК, выделенные из имевшихся в их распоряжении образцов, — они ожидаемо совпали. Затем немецкие специалисты создали 3D-модель своего кусочка кости, а французы совместили ее с имеющимися у них снимками верхней части фаланги. Так появилась возможность детально изучить ее и сделать первые выводы о вероятном строении скелета древнего обитателя алтайской пещеры.
Оказалось, что это палец тринадцатилетней денисовской девочки, практически по всем параметрам он совпадал с фалангами современных людей. Это удивительно, ведь денисовцы ближе не к Homo sapiens, а к неандертальцам, которые обладали массивными фалангами с широкими уплощенными концами.
© Bennett et al., Sci. Adv. 2019Виртуальная реконструкция фаланги мизинца денисовской девочки, чьи останки обнаружили на Алтае в 2008 году
© Bennett et al., Sci. Adv. 2019
Виртуальная реконструкция фаланги мизинца денисовской девочки, чьи останки обнаружили на Алтае в 2008 году
Стопа как у Homo naledi
В 2013 году два спелеолога обнаружили узкий лаз в одной из пещер Южной Африки. Несмотря на то что его ширина в некоторых местах была не больше 20 сантиметров, они решили проникнуть внутрь. Там обнаружилась небольшая камера длиной в девять и шириной в один метр, усыпанная человеческими костями.
О зловещей находке спелеологи сообщили не в полицию, а известному южноафриканскому антропологу Ли Бергеру. Он тут же организовал экспедицию в пещеру и вытащил оттуда почти полторы тысячи хорошо сохранившихся костей. Анализ показал, что это останки 15 особей, живших около трехсот тысяч лет назад. А строение скелета (один из них сохранился на 40 процентов) говорило, что перед учеными не описанный ранее вид древних людей. Он получил название Homo naledi.
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Эти гоминины были невысокого роста (не более 147 сантиметров) и по некоторым чертам напоминали человека умелого (Homo habilis), обитавшего в Африке около двух миллионов лет назад. Именно поэтому сначала ученые подумали, что перед ними скелеты очень древних людей, а не современников неандертальцев.
Судя по форме костей рук и стоп, они умели одинаково хорошо ходить на двух ногах и карабкаться по деревьям. Если их верхние конечности больше напоминали обезьяноподобных гоминид, то строение стоп у них — почти как у Homo sapiens. Голеностопный сустав, параллельный большой палец и широкая пяточная кость говорят о том, что naledi были полностью адаптированы к прямохождению, как нынешние люди. Правда, найти их гены ученые предполагают скорее у пигмеев или бушменов, ДНК которых так до конца и не расшифровали.
© Nature CommunicationsСтопа Homo naledi по своему строению похожа на стопу современных людей
© Nature Communications
Стопа Homo naledi по своему строению похожа на стопу современных людей
Белокожие, как неандертальцы
В ДНК современного человека содержится около двух процентов генов, унаследованных от неандертальцев. У жителей Восточной Азии их больше, чем у выходцев из Западной Азии и Европы: 2,3-2,6 процента и 1,8-2,4 процента соответственно. А вот у африканцев их нет вообще, поэтому ученые предполагают, что сапиенсы встретились с неандертальцами уже после того, как покинули Черный континент.
Как выяснили немецкие генетики, в последние 45 тысяч лет неандертальские гены не отсеиваются из человеческой ДНК. А значит, они могут быть важны для выживания и размножения. Так, согласно нескольким работам, от эволюционных "двоюродных братьев" современным людям достались гены, защищающие от инфекционных болезней и шизофрении. Кроме того, некоторые части неандертальского генома повлияли на внешний вид Homo sapiens.
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В частности, более светлая кожа, отличающая европейцев и азиатов от африканцев, досталась им от Homo neanderthalensis. Это независимо друг от друга подтвердили две группы ученых.
Немецкие и американские генетики выявили в ДНК современных людей конкретную версию неандертальского гена, влияющую на функцию белка кератина. Он содержится в коже и делает ее водонепроницаемой и чувствительной к холоду и теплу. Примерно в это же время неандертальские гены, отвечающие за выработку кератина и пигментацию кожи, обнаружили ученые из Вашингтонского университета (США).
По мнению исследователей, именно эти гены, заимствованные у "двоюродных братьев", сделали сапиенсов светлокожими и помогли им быстро адаптироваться к холодным температурам в Европе и Азии.
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