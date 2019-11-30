Ученые выяснили, что люди унаследовали от неандертальцев и денисовцев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Еще сто тысяч лет назад на Земле обитали как минимум шесть видов людей. Сегодня остался только один — Homo sapiens, но зато он совмещает в себе самые эволюционно успешные черты ближайших родственников. РИА Новости разбирается, какие качества древних людей могло унаследовать современное население планеты.

Палец преткновения

Денисовцы — загадочная группа представителей рода Homo, более близкая к неандертальцам, чем к сапиенсам, — обитали в Азии десятки тысяч лет назад. Их останки, точнее, зубы и части костей, российские ученые обнаружили в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Тогда академик РАН Анатолий Деревянко, возглавлявший раскопки, отправил кусочки фаланги мизинца древнего человека двум разным командам ученых: в Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) и Калифорнийский университет в Беркли (США).

Первые сумели расшифровать и митохондриальный , и ядерный геномы, содержащиеся в кости. Благодаря их работе в 2010 году весь мир узнал о существовании еще одного, неизвестного ранее, вида Homo. А вот со второй частью мизинца вышла настоящая детективная история. За прошедшие 11 лет она побывала в нескольких странах и окончательно пропала из виду где-то на территории Дании. Известно, что в 2011 году этот кусочек фаланги некоторое время находился у палеогенетиков из Института Жака Моно (Франция). Там его успели сфотографировать и взять образцы для анализа. Правда, тогда выделить ДНК не получилось.

Сейчас же французские и немецкие ученые объединили свои усилия и смогли реконструировать исчезнувший денисовский мизинец. Сначала исследователи сопоставили митохондриальные ДНК, выделенные из имевшихся в их распоряжении образцов, — они ожидаемо совпали. Затем немецкие специалисты создали 3D-модель своего кусочка кости, а французы совместили ее с имеющимися у них снимками верхней части фаланги. Так появилась возможность детально изучить ее и сделать первые выводы о вероятном строении скелета древнего обитателя алтайской пещеры.

Оказалось, что это палец тринадцатилетней денисовской девочки, практически по всем параметрам он совпадал с фалангами современных людей. Это удивительно, ведь денисовцы ближе не к Homo sapiens, а к неандертальцам, которые обладали массивными фалангами с широкими уплощенными концами.

© Bennett et al., Sci. Adv. 2019 Виртуальная реконструкция фаланги мизинца денисовской девочки, чьи останки обнаружили на Алтае в 2008 году © Bennett et al., Sci. Adv. 2019 Виртуальная реконструкция фаланги мизинца денисовской девочки, чьи останки обнаружили на Алтае в 2008 году

Стопа как у Homo naledi

В 2013 году два спелеолога обнаружили узкий лаз в одной из пещер Южной Африки. Несмотря на то что его ширина в некоторых местах была не больше 20 сантиметров, они решили проникнуть внутрь. Там обнаружилась небольшая камера длиной в девять и шириной в один метр, усыпанная человеческими костями.

О зловещей находке спелеологи сообщили не в полицию, а известному южноафриканскому антропологу Ли Бергеру. Он тут же организовал экспедицию в пещеру и вытащил оттуда почти полторы тысячи хорошо сохранившихся костей. Анализ показал, что это останки 15 особей, живших около трехсот тысяч лет назад. А строение скелета (один из них сохранился на 40 процентов) говорило, что перед учеными не описанный ранее вид древних людей. Он получил название Homo naledi.

Эти гоминины были невысокого роста (не более 147 сантиметров) и по некоторым чертам напоминали человека умелого (Homo habilis), обитавшего в Африке около двух миллионов лет назад. Именно поэтому сначала ученые подумали, что перед ними скелеты очень древних людей, а не современников неандертальцев.

Судя по форме костей рук стоп , они умели одинаково хорошо ходить на двух ногах и карабкаться по деревьям. Если их верхние конечности больше напоминали обезьяноподобных гоминид, то строение стоп у них — почти как у Homo sapiens. Голеностопный сустав, параллельный большой палец и широкая пяточная кость говорят о том, что naledi были полностью адаптированы к прямохождению, как нынешние люди. Правда, найти их гены ученые предполагают скорее у пигмеев или бушменов, ДНК которых так до конца и не расшифровали.

© Nature Communications Стопа Homo naledi по своему строению похожа на стопу современных людей © Nature Communications Стопа Homo naledi по своему строению похожа на стопу современных людей

Белокожие, как неандертальцы

В ДНК современного человека содержится около двух процентов генов, унаследованных от неандертальцев. У жителей Восточной Азии их больше, чем у выходцев из Западной Азии и Европы: 2,3-2,6 процента и 1,8-2,4 процента соответственно. А вот у африканцев их нет вообще, поэтому ученые предполагают, что сапиенсы встретились с неандертальцами уже после того, как покинули Черный континент.

Как выяснили немецкие генетики, в последние 45 тысяч лет неандертальские гены не отсеиваются из человеческой ДНК. А значит, они могут быть важны для выживания и размножения. Так, согласно нескольким работам, от эволюционных "двоюродных братьев" современным людям достались гены, защищающие от инфекционных болезней и шизофрении. Кроме того, некоторые части неандертальского генома повлияли на внешний вид Homo sapiens.

В частности, более светлая кожа, отличающая европейцев и азиатов от африканцев, досталась им от Homo neanderthalensis. Это независимо друг от друга подтвердили две группы ученых.

Немецкие и американские генетики выявили в ДНК современных людей конкретную версию неандертальского гена, влияющую на функцию белка кератина. Он содержится в коже и делает ее водонепроницаемой и чувствительной к холоду и теплу. Примерно в это же время неандертальские гены, отвечающие за выработку кератина и пигментацию кожи, обнаружили ученые из Вашингтонского университета (США).