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РИА Новости

Суд в Киеве арестовал "крестного отца контрабанды" Альперина

23:57 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании Альперина, а также пообещал за это "ценный подарок". В среду замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сотрудники антикоррупционное бюро задержали бизнесмена. Позже ему было вручено подозрение в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых на Украину товаров по заниженным ценам.

"Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов - ред.) залога", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

В 2017 году Генпрокуратура Украины сообщила, что правоохранители подозревают Альперина в том, что он предлагал должностному лицу антикоррупционного бюро взятку в размере 800 тысяч долларов.
Как сообщается на сайте украинского издания "Обозреватель", Альперин занимается поставкой на Украину тканей. Он добился для себя нулевой ставки при оформлении грузов. Отмечается, что со всех контейнеров должны брать образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины. Однако на принадлежащих бизнесмену терминалах эту процедуру предлагают совершить за один день, заплатив 8% пошлину. По данным СМИ, образцы тканей меняются на не попадающее под пошлину, деньги изымаются в пользу Альперина и его сообщников.
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