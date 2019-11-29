Суд в Киеве арестовал "крестного отца контрабанды" Альперина

Ранее Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании Альперина, а также пообещал за это "ценный подарок". В среду замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сотрудники антикоррупционное бюро задержали бизнесмена. Позже ему было вручено подозрение в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых на Украину товаров по заниженным ценам.

"Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов - ред.) залога", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook .

В 2017 году Генпрокуратура Украины сообщила, что правоохранители подозревают Альперина в том, что он предлагал должностному лицу антикоррупционного бюро взятку в размере 800 тысяч долларов.

Как сообщается на сайте украинского издания "Обозреватель", Альперин занимается поставкой на Украину тканей. Он добился для себя нулевой ставки при оформлении грузов. Отмечается, что со всех контейнеров должны брать образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины. Однако на принадлежащих бизнесмену терминалах эту процедуру предлагают совершить за один день, заплатив 8% пошлину. По данным СМИ, образцы тканей меняются на не попадающее под пошлину, деньги изымаются в пользу Альперина и его сообщников.