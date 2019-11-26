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РИА Новости

Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста

21:28 26.11.2019 (обновлено: 21:29 26.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину", - написал Зеленский во вторник в Facebook.
Украинский президент отметил, "далеко он не добежал" - границы перекрыты, а значит Вадим Альперин скрывается в стране.
"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.). Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - добавил глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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