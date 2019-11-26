Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста

КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину", - написал Зеленский во вторник в Facebook.
Украинский президент отметил, "далеко он не добежал" - границы перекрыты, а значит Вадим Альперин скрывается в стране.
"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.). Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - добавил глава государства.