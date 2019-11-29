"Нафтогаз" заявил, что не получил от "Газпрома" ответа по выплатам

КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" пока не согласился выплатить долг в размере 3 миллиардов долларов "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража газом, заявил в пятницу исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

Витренко 25 ноября заявлял, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом.

"Нам нужно демонстрировать конструктивно. Это такая концепция в международном праве, мы должны действовать добросовестно. Если мы не будем так делать, другая сторона использует это против нас в судебных заседаниях. Поэтому мы не можем сказать, что мы газом не возьмем, учитывая, что мы все равно его импортируем. Газ - это рыночный товар, у него есть стоимость. Поэтому это конструктивная позиция. Но вторая сторона не соглашается рассчитываться газом. Посмотрим, чем закончится, но лучше деньги", - заявил Витренко в эфире телеканала "Эспрессо"

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.