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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил, что не получил от "Газпрома" ответа по выплатам

20:39 29.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие во Львовской области
Газодобывающее предприятие во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие во Львовской области. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" пока не согласился выплатить долг в размере 3 миллиардов долларов "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража газом, заявил в пятницу исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Витренко 25 ноября заявлял, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом.
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"Нам нужно демонстрировать конструктивно. Это такая концепция в международном праве, мы должны действовать добросовестно. Если мы не будем так делать, другая сторона использует это против нас в судебных заседаниях. Поэтому мы не можем сказать, что мы газом не возьмем, учитывая, что мы все равно его импортируем. Газ - это рыночный товар, у него есть стоимость. Поэтому это конструктивная позиция. Но вторая сторона не соглашается рассчитываться газом. Посмотрим, чем закончится, но лучше деньги", - заявил Витренко в эфире телеканала "Эспрессо".
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
В сентябре в своём финансовом отчёте "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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