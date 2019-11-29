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РИА Новости

МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне

19:10 29.11.2019 (обновлено: 00:26 30.11.2019)
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© AFP 2019 / Ludovic MarinПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
© AFP 2019 / Ludovic Marin
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после высказываний президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона, говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Слова турецкого лидера французские дипломаты назвали недопустимыми.
Ранее в пятницу Эрдоган прокомментировал ряд выступлений Макрона и посоветовал ему проверить свой мозг.
"Такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", — обратился он к французскому коллеге.
В начале ноября в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс утратил координацию по стратегическим решениям между важнейшими членами союза, что можно считать "смертью мозга".
Накануне он назвал свое заявление "сигналом тревоги", в котором нуждалась НАТО.
Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку альянса после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.
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Эммануэль МакронНАТОМИД Франции‎ФранцияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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В НАТе не только мозг мертв, там еще и внутренние раздоры! )))
29 ноября, 19:40
Станислав Станиславский
2920002
Не при нашей жизни
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СМСергей Матвеев
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