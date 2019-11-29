В Берлине около 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту климата

БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости, Инсаф Басиров. Порядка 10 тысяч берлинцев в пятницу принимают участие в акции протеста против политики правительства в сфере защиты климата, сообщили РИА Новости в полиции.

Акция "Климатическая забастовка" проходит в пятницу, одними из организаторов выступило берлинское отделение движения "Пятницы ради будущего", которое разделяет идеи и тактику шведской активистки Греты Тунберг . При этом на акции присутствуют представители других организаций, в том числе единомышленники организаторов Extinction Rebellion, многочисленные левые объединения, как "Антифашистский фронт", "Бабушки против правых". Активисты собрались около полудня на площади 18 марта перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина

Перед собравшимися выступили лидеры экологического движения. Так, один из них, поблагодарив участников, отметил, что Германия должна быть среди лидеров мирового движения в защиту климата.

"Спасибо, что вы сегодня пришли. Есть люди, которые говорят, что мы, немцы, не можем все изменить. Это очевидно, но если мы не будем начинать, потому что у нас все якобы хорошо, то почему кто-то другой будет это делать? Если каждый будет оглядываться на других, ничего не выйдет. Поэтому давайте бороться с негодяями, вперед!", - сказал один из ораторов.

К участникам обратился также представитель Берлинского технического университета, который рассказал, что учебное заведение еще летом солидаризировалось с целями экоактивистов, и выразил надежду, что среди молодых активистов появятся технические специалисты и эксперты, которые внесут свой вклад в защиту климата.

Среди участников действительно много молодых людей, в том числе многочисленные группы школьников всех возрастов, а некоторые взрослые вовсе пришли с младенцами. После завершения программы у Бранденбургских ворот участники акции двинулись на юг по Эбертштрассе к Потсдамской площади неся транспаранты, главным посланием которых является призыв активно бороться с изменением климата, поскольку, как считают участники, время для предотвращения пессимистического сценария уже на исходе. На многих участниках висит табличка в форме дорожного знака "Stop" с соответствующим посланием "Остановите климатический кризис, остановите большую коалицию (текущее правительство ФРГ)". Далее они сделают полный круг, вернутся к Бранденбургским воротам и закончат акцию. Как сообщили РИА Новости в полиции Берлина, "в акции принимают участие до 10 тысяч человек".