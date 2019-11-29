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РИА Новости

Азербайджан заявил о готовности закупить российское вооружение

15:48 29.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БАКУ, 29 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу заявило о готовности страны закупать российское вооружение.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил РИА Новости, что Баку заинтересован в новых контрактах по поставкам российского вооружения, детали будут согласованы соответствующими ведомствами. По словам главы государства, уже выполненные контракты на поставку оружия из России в Азербайджан оцениваются в пять миллиардов долларов
"У Азербайджана налажено тесное военно-политическое и военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ. Особенно хочу отметить сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе в военно-технической сфере", - заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 октября на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и 26 ноября - с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил вопросы сотрудничестве в военной сфере между нашими странами в 2020 году. "Если понадобится, то Азербайджан может приобрести новое вооружение у России", - добавила она.
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Вооруженные силы РФВалерий ГерасимовМИД АзербайджанаОДКБИльхам АлиевСергей ШойгуРоссияБакуАзербайджанБезопасностьВ мире
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