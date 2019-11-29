Азербайджан заявил о готовности закупить российское вооружение

По ее словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 октября на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и 26 ноября - с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил вопросы сотрудничестве в военной сфере между нашими странами в 2020 году. "Если понадобится, то Азербайджан может приобрести новое вооружение у России", - добавила она.