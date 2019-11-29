Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T14:21+0300
https://ria.ru/20191129/1561746883.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155749/41/1557494126_0:82:3071:1810_1036x0_80_0_0_d0fb88dc9919dc306f3f46969b8cf529.jpg
РИА Новости

Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья

14:21 29.11.2019
2109
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов перед заседанием Басманного суда Москвы
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов перед заседанием Басманного суда Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов перед заседанием Басманного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон попросила суд приговорить к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
1 августа, 19:13Новости Подмосковья
Коллекцию жены экс-министра финансов МО отдадут в "Новый Иерусалим"
Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Уголовное дело было возбуждено в мае 2008 года. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.
Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан 6 июля 2013 года во Франции, 12 апреля 2016 года он был освобожден с обязательством носить электронный браслет. Еще через полгода экс-министр был помещен под домашний арест в съемную квартиру полиции, в конце декабря 2018 года его заключили в тюрьму под Парижем и в январе экстрадировали в Россию.
Всего Кузнецову вменяются десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств. Ущерб, по данным следствия, составил 14 миллиардов рублей. Мужчина признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал ему, ссылаясь на позицию прокурора и потерпевших, указавших, что экс-чиновник так и не компенсировал ущерб.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.
Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие называет участником похищавшей бюджетные средства организованной группы, в конце января 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на её выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и проживает в Штатах, с которыми у России отсутствует двустороннее соглашение о выдаче преступников.
Булах питает слабость к антиквариату и драгоценностям. Следствие установило, что перед отъездом в США она пыталась вывезти через Финляндию коллекцию роскошных предметов, включающую в себя картины, иконы, книги, антикварную мебель, оружие и ювелирные украшения – всего почти 1400 позиций. Некоторое время её коллекция была арестована в рамках расследования уголовного дела, сейчас полотна и другие ценности передаются подмосковным музеям.
Ящик с драгоценностями
1 декабря 2018, 08:00
Моя дорогая. Как жены диктаторов транжирят награбленное
2600002
Обсудить 5
Московская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
Экс-главу Минсельхоза Тувы осудили на четыре года за мошенничество
Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков
Суд приговорил экс-главу Миасса к 3,5 года колонии
Сотрудники ФСБ РФ
Случаи задержания украинских шпионов в Крыму в 2015-2019 годах
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
ЕП призвал Интерпол игнорировать запросы России по делу судей из Литвы
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
День благодарения в США
Кадр из фильма Зама
Кинофестиваль в Торонто назвал лучшие фильмы десятилетия
Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal
Фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
Полиция
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Республика Гвинея-Бисау
Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"
На съемках кинофильма «Дикая собака Динго»
Путин отметил любовь зрителей к работам Галины Польских
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния