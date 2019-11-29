Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН

"Во второй день работы форума депутату Госдумы Руслану Бальбеку удалось все-таки выступить, несмотря на то, что его четыре раза прерывала украинская делегация. Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение", — сказала собеседница агентства.