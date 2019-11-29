Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Делегация Украины повторно попыталась сорвать выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств, проходящем в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.
Об этом РИА Новости сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, которая также принимает участие в работе форума.
"Во второй день работы форума депутату Госдумы Руслану Бальбеку удалось все-таки выступить, несмотря на то, что его четыре раза прерывала украинская делегация. Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, доклад был посвящен соблюдению прав крымских татар на полуострове.
Представители украинской делегации накануне сорвали выступление Бальбека в Женеве. Сам политик отметил, что демарш оказался неожиданным для организаторов форума.
По его словам, в ходе доклада "люди, на первый взгляд взрослые, позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу", "некоторые украинские представители были даже готовы затеять драку".
Депутат признался, что у него сложилось впечатление, будто украинская делегация находилась на "языческой вакханалии", а не на мероприятии ООН.