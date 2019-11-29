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РИА Новости

Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН

12:30 29.11.2019 (обновлено: 12:31 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал срыв своего выступления украинской делегацией на форуме ООН в Женеве "идеологическим бунтом".
Происходящее, как он рассказал в разговоре с RT, было неожиданностью и для организаторов мероприятия.
Он считает, что срыв его выступления был демаршем несогласных с позицией России. Такое поведение представителей Украины Бальбек объяснил их злостью из-за отсутствия репрессий и притеснений нацменьшинств в Крыму.
"И эту досаду выплеснули наружу", — заявил Бальбек.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Депутат Госдумы от Крыма
Депутат признался, что у него сложилось впечатление, будто украинская делегация находилась на "языческой вакханалии", а не на мероприятии ООН.
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
09:53
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Бальбек рассказал, что представители Украины били кулаками по столу так сильно, что он завибрировал, а их лица были "перекошенными от ярости".
"И этих людей называют переговорщиками?" — подытожил он.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Депутат Госдумы от Крыма
Ранее представители украинской делегации пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Позже глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала такое поведение представителей Киева недостойным. Она выразила надежду, что делегаты от Украины больше "не будут позорить свою страну".
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств проходит под эгидой Совета ООН по правам человека. Она началась в Женеве 28 ноября и продлится два дня.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
11:37
В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН
720002
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Руслан БальбекГосдума РФМоскваЖенева (город)КрымООНВ мире
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Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Представитель Крыма оценила срыв Украиной выступления России в ООН
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН
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