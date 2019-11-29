Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал срыв своего выступления украинской делегацией на форуме ООН в Женеве "идеологическим бунтом".

Происходящее, как он рассказал в разговоре с RT , было неожиданностью и для организаторов мероприятия.

Он считает, что срыв его выступления был демаршем несогласных с позицией России. Такое поведение представителей Украины Бальбек объяснил их злостью из-за отсутствия репрессий и притеснений нацменьшинств в Крыму.

"И эту досаду выплеснули наружу", — заявил Бальбек. Руслан Бальбек Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма

Депутат признался, что у него сложилось впечатление, будто украинская делегация находилась на "языческой вакханалии", а не на мероприятии ООН.

Бальбек рассказал, что представители Украины били кулаками по столу так сильно, что он завибрировал, а их лица были "перекошенными от ярости".

"И этих людей называют переговорщиками?" — подытожил он. Руслан Бальбек Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма

Ранее представители украинской делегации пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве

Позже глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала такое поведение представителей Киева недостойным. Она выразила надежду, что делегаты от Украины больше "не будут позорить свою страну".