Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал срыв своего выступления украинской делегацией на форуме ООН в Женеве "идеологическим бунтом".
Происходящее, как он рассказал в разговоре с RT, было неожиданностью и для организаторов мероприятия.
Он считает, что срыв его выступления был демаршем несогласных с позицией России. Такое поведение представителей Украины Бальбек объяснил их злостью из-за отсутствия репрессий и притеснений нацменьшинств в Крыму.
"И эту досаду выплеснули наружу", — заявил Бальбек.
Депутат признался, что у него сложилось впечатление, будто украинская делегация находилась на "языческой вакханалии", а не на мероприятии ООН.
Бальбек рассказал, что представители Украины били кулаками по столу так сильно, что он завибрировал, а их лица были "перекошенными от ярости".
"И этих людей называют переговорщиками?" — подытожил он.
Ранее представители украинской делегации пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Позже глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала такое поведение представителей Киева недостойным. Она выразила надежду, что делегаты от Украины больше "не будут позорить свою страну".
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств проходит под эгидой Совета ООН по правам человека. Она началась в Женеве 28 ноября и продлится два дня.