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РИА Новости

Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы

09:53 29.11.2019 (обновлено: 12:31 29.11.2019)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Инцидент с представителем России Русланом Бальбеком, выступление которого на форуме в ООН сорвала делегация Украины, попал на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как в ходе заседания право слова передали России. Когда депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек начал свое выступление, украинцы стали кричать и стучать кулаками по столу.
Секретарь и председатель форума пытались призвать к порядку на заседании.
Бальбек отметил, что подобное поведение сорвало выступление российской стороны. По его словам, представители Украины продемонстрировали "дикость и презрение" к ценностям демократии, главной из которых является свобода высказываний.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, который проходит под эгидой Совета ООН, началась в четверг в Женеве. Она продлится два дня.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Вчера, 14:32
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Обсудить 52
Руслан БальбекГосдума РФМоскваЖенева (город)ООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это укросвинство, позор США, которые допускают это от своего холопа и на своей территории.
29 ноября, 10:16
zastan76
12920002
Что ждать от диких укров😁 Весь мир деликатно краснеет
29 ноября, 10:00
Я РОССИЯНИН
12310012
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