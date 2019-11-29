Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Инцидент с представителем России Русланом Бальбеком, выступление которого на форуме в ООН сорвала делегация Украины, попал на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
Секретарь и председатель форума пытались призвать к порядку на заседании.
Бальбек отметил, что подобное поведение сорвало выступление российской стороны. По его словам, представители Украины продемонстрировали "дикость и презрение" к ценностям демократии, главной из которых является свобода высказываний.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, который проходит под эгидой Совета ООН, началась в четверг в Женеве. Она продлится два дня.