Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Делегация Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

Как рассказал парламентарий, в ходе доклада люди, на первый взгляд, взрослые, позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу. Некоторые украинские представители были даже готовы затеять драку.

Бальбек отметил, что подобное поведение украинской делегации сорвало выступление российской стороны.

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", — сказал он.

Также депутат выразил мнение, что делегация Украины сформирована не из дипломатов, а из тех, кто "бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане".

Кроме того, Бальбек заявил, что украинская делегация продемонстрировала на мероприятии "дикость и презрение" к ценностям демократии, главная из которых — свобода высказываний.

Также парламентарий подверг критике организацию форума. По его словам, секретариат и председатель нарушили процедуру проведения заседания.

"Они не удосужились посмотреть, что я — член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее", — рассказал он.

Бальбек выразил надежду, что организаторы форума осознают свои ошибки и принесут России извинения.