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РИА Новости

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН

06:11 29.11.2019 (обновлено: 11:09 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Как рассказал парламентарий, в ходе доклада люди, на первый взгляд, взрослые, позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу. Некоторые украинские представители были даже готовы затеять драку.
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Бальбек отметил, что подобное поведение украинской делегации сорвало выступление российской стороны.
"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", — сказал он.
Также депутат выразил мнение, что делегация Украины сформирована не из дипломатов, а из тех, кто "бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане".
Кроме того, Бальбек заявил, что украинская делегация продемонстрировала на мероприятии "дикость и презрение" к ценностям демократии, главная из которых — свобода высказываний.
Также парламентарий подверг критике организацию форума. По его словам, секретариат и председатель нарушили процедуру проведения заседания.
"Они не удосужились посмотреть, что я — член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее", — рассказал он.
Бальбек выразил надежду, что организаторы форума осознают свои ошибки и принесут России извинения.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, который проходит под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг и продлится два дня.
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФЖенева (город)ООНУкраинаВ мире
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