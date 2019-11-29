Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки

"Разумеется, в Крыму есть присутствие иностранных спецслужб и их агентов, в том числе украинских. Их деятельность состоит из сбора информации, вербовки агентов, распространения межнациональной и межконфессиональной розни. Случай не первый и, к сожалению, не последний. Работа по выявлению и пресечению враждебной деятельности ведётся непрерывно, на постоянной основе", - сказал РИА Новости Гагин.