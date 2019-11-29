Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Задержание в Севастополе россиянки, подозреваемой в шпионаже в пользу Украины - не первый и не последний случай выявления агентов спецслужб иностранных государств в Крыму и Севастополе, борьба со шпионами идет постоянно, сказал РИА Новости эксперт, специалист по безопасности Ян Гагин.
В пятницу ФСБ объявила о задержании в Севастополе россиянки, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя арестовал женщину на два месяца. Задержанная является гражданской служащей Черноморского флота России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Разумеется, в Крыму есть присутствие иностранных спецслужб и их агентов, в том числе украинских. Их деятельность состоит из сбора информации, вербовки агентов, распространения межнациональной и межконфессиональной розни. Случай не первый и, к сожалению, не последний. Работа по выявлению и пресечению враждебной деятельности ведётся непрерывно, на постоянной основе", - сказал РИА Новости Гагин.
Эксперт напомнил о многочисленных случаях выявления шпионажа в Севастополе и Крыму за последние годы. Он особо отметил, что среди выявленных и задержанных шпионов есть как чиновники, так и бывшие украинские военнослужащие, а также агенты, специально заброшенные с деструктивными целями.