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РИА Новости

Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте

12:02 29.11.2019 (обновлено: 12:05 29.11.2019)
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
Женщина в наручниках. Архивное фото
CЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Задержанная в Севастополе по подозрению в госизмене россиянка – гражданская служащая Черноморского флота России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
О задержании подозреваемой в пятницу утром объявила ФСБ России. По данным спецслужбы, россиянка по заданию военной разведки Украины "осуществляла сбор секретных сведений военного характера".
"Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война", - сказал Белик.
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Черноморский флот ВМФ РоссииДмитрий БеликСевастопольПроисшествия
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