Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте

CЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Задержанная в Севастополе по подозрению в госизмене россиянка – гражданская служащая Черноморского флота России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
О задержании подозреваемой в пятницу утром объявила ФСБ России. По данным спецслужбы, россиянка по заданию военной разведки Украины "осуществляла сбор секретных сведений военного характера".
"Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война", - сказал Белик.