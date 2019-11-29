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РИА Новости

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

12:59 29.11.2019 (обновлено: 15:39 29.11.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Отмечается, что женщину завербовали украинские спецслужбы, в Крыму она собирала "секретные сведения военного характера" по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины.
Согласно УК, за госизмену может грозить до 20 лет лишения свободы.
Когда произошло задержание не уточняется, но известно, что 27 ноября Ленинский районный суд Севастополя постановил арестовать обвиняемую на два месяца — до 26 января 2020 года. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Гражданин Украины Константин Давыденко, задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе за шпионаж
15 октября, 11:34
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что арестованная россиянка служила на Черноморском флоте как гражданское лицо.
По его словам, задержание доказывает, что против России ведется "масштабная шпионская война".
"Взять на крючок одного из сотрудников или гражданских специалистов флота для украинской разведки — большая удача. Но хочу заметить, что российские спецслужбы ведут огромную контрразведывательную работу", — добавил политик.
В свою очередь, замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что украинские спецслужбы пытаются создать на полуострове шпионскую сеть. Он также не исключил различные провокации.
"Крым как территория надежно защищен, в этом смысле только сумасшедший может попытаться что-то предпринять", — заключил Форманчук.
Сотрудники ФСБ РФ
Вчера, 12:33
Случаи задержания украинских шпионов в Крыму в 2015-2019 годах
Специалист по безопасности Ян Гагин всвою очередь напомнил, что это не первый и не последний случай.
"Разумеется, в Крыму есть присутствие иностранных спецслужб и их агентов, в том числе украинских. Их деятельность состоит из сбора информации, вербовки агентов, распространения межнациональной и межконфессиональной розни", — отметил он.
Эксперт напомнил о множестве аналогичных ситуациях за последние годы. Он особо отметил, что среди разоблаченных шпионов есть как чиновники, так и бывшие украинские военнослужащие, а также специально заброшенные агенты.
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Александр ФорманчукДмитрий БеликМинистерство обороны УкраиныФСБ РФРоссияУкраинаБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну что сказать...Судить надо тех,кто передавал гражданскому лицу инфармацию подлежащую секретности.Она, как гражданское лицо, могла и не понимать и не знать ,что эта информация чуть ли не военная тайна.И что эту "тайну" нельзя даже родственникам живущим в соседней стране по телефону рассказывать,как сплетню.А наши спецслужбы и депутаты любят на себя пух накидывать.Отпустите бедную женщину и не трепите нервы,а то она на весь мир расскажет как ей и её детям жрать нечего и Крым она не считает территорией России,так что идите лесом.
29 ноября, 13:52
Ирина Вильямс
204002103
Не ставьте мне дизлайки,а думайте головой.Дело выеденого яйца не стоит.Развалить его сможет отличник студент первого курса.)))
29 ноября, 13:57
Ирина Вильямс
16211199
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