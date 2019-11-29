В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники спецслужб задержали в Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.

Отмечается, что женщину завербовали украинские спецслужбы, в Крыму она собирала "секретные сведения военного характера" по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Согласно УК, за госизмену может грозить до 20 лет лишения свободы.

Когда произошло задержание не уточняется, но известно, что 27 ноября Ленинский районный суд Севастополя постановил арестовать обвиняемую на два месяца — до 26 января 2020 года. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что арестованная россиянка служила на Черноморском флоте как гражданское лицо.

По его словам, задержание доказывает, что против России ведется "масштабная шпионская война".

"Взять на крючок одного из сотрудников или гражданских специалистов флота для украинской разведки — большая удача. Но хочу заметить, что российские спецслужбы ведут огромную контрразведывательную работу", — добавил политик.

В свою очередь, замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что украинские спецслужбы пытаются создать на полуострове шпионскую сеть. Он также не исключил различные провокации.

"Крым как территория надежно защищен, в этом смысле только сумасшедший может попытаться что-то предпринять", — заключил Форманчук.

Специалист по безопасности Ян Гагин всвою очередь напомнил, что это не первый и не последний случай.

"Разумеется, в Крыму есть присутствие иностранных спецслужб и их агентов, в том числе украинских. Их деятельность состоит из сбора информации, вербовки агентов, распространения межнациональной и межконфессиональной розни", — отметил он.