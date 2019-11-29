Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки

"Украину интересует сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений, поэтому идут попытки активно вербовать людей, которые будут в этом плане работать. Это все является частью политики президента Украины (Владимира) Зеленского, связанной с желанием активизировать и вернуть в международную повестку дня проблему Крыма", - сказал РИА Новости Форманчук.