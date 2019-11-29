Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы испытывают повышенный интерес к Крыму, помимо попыток создать шпионскую сеть не исключены и провокации, заявил РИА Новости замглавы Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
В пятницу ФСБ объявила о задержании в Севастополе россиянки, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы.
"Украину интересует сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений, поэтому идут попытки активно вербовать людей, которые будут в этом плане работать. Это все является частью политики президента Украины (Владимира) Зеленского, связанной с желанием активизировать и вернуть в международную повестку дня проблему Крыма", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, украинские власти, помимо активизации работы в части создания шпионской сети, могут предпринять попытку пойти на провокацию, связанную с Крымом.
"Крым как территория надежно защищен, в этом смысле только сумасшедший может попытаться что-то предпринять", - полагает замглавы Общественной палаты Крыма.
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