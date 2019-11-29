В Троице-Сергиевой лавре нашли печи, где готовили еду в XVI веке

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские археологи в ходе раскопок на территории Российские археологи в ходе раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры обнаружили печи, в которых братия лавры готовила еду для паломников в XVI веке, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН

"Во время спасательных раскопок, предваряющих реконструкцию инженерных сетей на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сотрудники Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили кирпичные надворные печи XVI века", - говорится в сообщении.

Надворные печи обнаружены в культурном слое XVI века на участке недалеко от Смоленской церкви и колокольни. То есть там, где, судя по письменным источникам из архива Троице-Сергиевой лавры, на рубеже XV-XVI веков находилась монастырская поварня.

"Расположение на дворе рядом с поварней и внушительные размеры печей позволяют предположить, что они были построены для приготовления пищи не только для братии монастыря, но и для многочисленных паломников, которые по традиции получали в лавре еду", - отмечают в пресс-службе. Археологи напомнили, что Сергий Радонежский перед смертью завещал братии утешать и кормить паломников, приходящих в монастырь.

Печи станут экспонатом

"В документах XIX века зафиксированы рассказы, что в лавре были некие котлы, в которых готовилась еда для всех паломников. Найденные печи создают зримый образ того, как жила обитель в это время, а предания о лаврских котлах получили материальное воплощение: судя по основаниям этих печей, они были рассчитаны на приготовление еды для большого количества людей", — приводит пресс-служба слова руководителя подмосковной экспедиции Института Аси Энговатовой.

Она подчеркивает, что находку необходимо музеефицировать. Печи можно переместить на соседний участок и с помощью дополненной реальности рассказывать посетителям, как они функционировали в XVI веке.

В Институте археологии отмечают, что рядом найдено множество фрагментов керамических сосудов с процарапанными или вырезанными символами (кресты, звезды), отдельными буквами и надписями. На одном из фрагментов отчетливо читается имя "Зосим". Археологи предполагают, что рисунки и надписи использовались в повседневной жизни насельников и обозначали принадлежность посуды или ее содержимое.

Кроме печей для приготовления пищи археологи обнаружили небольшую печку, которая, возможно, обогревала хозяйственное помещение.