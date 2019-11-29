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РИА Новости

В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН

11:37 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT назвал поведение украинской делегации на форуме в ООН Женеве, которая пыталась сорвать выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, типичным.
Сенатор призвал учитывать подобные ситуации при поездках представителей России.
Кроме того, по его словам, такие дискуссии должны качественно организовываться — "те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть".
Цеков считает, что ситуации, когда Украина срывает выступление российского представителя, должны пресекаться жестким образом.
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
09:53
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Он предложил выводить нарушителей из зала и не приглашать их на следующие подобные мероприятия.
Ранее представители украинской делегации пытались сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве. По его словам, представители Украины начали в ходе доклада "кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу".
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящая под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в четверг в Женеве. Она продлится два дня.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Вчера, 14:32
Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН
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Руслан БальбекСергей ЦековСовет Федерации РФГосдума РФМоскваЖенева (город)КрымООНУкраинаВ мире
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