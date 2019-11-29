В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT назвал поведение украинской делегации на форуме в ООН Женеве, которая пыталась сорвать выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, типичным.
Сенатор призвал учитывать подобные ситуации при поездках представителей России.
Кроме того, по его словам, такие дискуссии должны качественно организовываться — "те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть".
Цеков считает, что ситуации, когда Украина срывает выступление российского представителя, должны пресекаться жестким образом.
Он предложил выводить нарушителей из зала и не приглашать их на следующие подобные мероприятия.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящая под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в четверг в Женеве. Она продлится два дня.