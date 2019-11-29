Власти Приморья рассказали, когда обсудят возведение ж/д моста в Китай

"Рассматривать вопрос строительства железнодорожного моста будем после того, как увидим, насколько сложилась экономическая модель по автомобильному мосту. Поэтому надеюсь, что все пойдет в графике", - заявил губернатор.

Он отметил, что запуск автомобильного моста поможет увеличить экспорт сельхозпродукции из Приамурья в КНР. "Самое главное, что строительство такой инфраструктуры позволяет снизить издержки бизнеса на логистику и, как следствие, делает нашу продукцию более конкурентоспособной и востребованной на китайском рынке", - сказал Орлов.

Губернатор в интервью РИА Новости рассказывал, что мост достроят в этом году, но документы по плану будут оформлять вплоть до апреля 2020 года, и к концу апреля мост "должен поехать". Сначала по мосту будет разрешен проезд только грузового транспорта, без пассажирского. Это временная схема движения. Как сказал Орлов, Росгранстрой к середине 2021 года должен построить постоянный пункт пропуска для моста, сейчас идет его проектирование.