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РИА Новости

Власти Приморья рассказали, когда обсудят возведение ж/д моста в Китай

11:05 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Вопрос строительства железнодорожного перехода из Благовещенска в китайский Хэйхэ начнут обсуждать после того, как наладится работа автомобильного моста, сообщил журналистам глава Приамурья Василий Орлов.
"Рассматривать вопрос строительства железнодорожного моста будем после того, как увидим, насколько сложилась экономическая модель по автомобильному мосту. Поэтому надеюсь, что все пойдет в графике", - заявил губернатор.
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Власти рассказали о преимуществах запуска моста через Амур в Китай
Он отметил, что запуск автомобильного моста поможет увеличить экспорт сельхозпродукции из Приамурья в КНР. "Самое главное, что строительство такой инфраструктуры позволяет снизить издержки бизнеса на логистику и, как следствие, делает нашу продукцию более конкурентоспособной и востребованной на китайском рынке", - сказал Орлов.
В пятницу Орлов объявил о завершении строительства единственного моста из России в Китай. Возведение трансграничного мостового перехода в китайский Хэйхэ стартовало в 2016 году, стыковка двух частей состоялась 31 мая 2019 года. Мост сделали вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Ожидается, что его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек в сутки.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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Орлов рассказал о пассажирском грузопотоке по мосту через Амур в Китай
Губернатор в интервью РИА Новости рассказывал, что мост достроят в этом году, но документы по плану будут оформлять вплоть до апреля 2020 года, и к концу апреля мост "должен поехать". Сначала по мосту будет разрешен проезд только грузового транспорта, без пассажирского. Это временная схема движения. Как сказал Орлов, Росгранстрой к середине 2021 года должен построить постоянный пункт пропуска для моста, сейчас идет его проектирование.
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Василий ОрловАмурская областьКитайЭкономика
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