В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай . Сейчас идет оформление документов, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на открытии регионального экономического форума.

По его словам, через несколько дней состоится также торжественное открытие газопровода "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Кроме того, стартовало строительство уникальной трансграничной канатной дороги.

Возведение мостового перехода в китайский Хэйхэ началось в 2016 году, стыковка двух частей состоялась 31 мая 2019 года. Мост сделали вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Ожидается, что его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек в сутки.