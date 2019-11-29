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РИА Новости

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

06:32 29.11.2019 (обновлено: 10:05 29.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкНовый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай. Сейчас идет оформление документов, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на открытии регионального экономического форума.
По его словам, через несколько дней состоится также торжественное открытие газопровода "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Кроме того, стартовало строительство уникальной трансграничной канатной дороги.
Возведение мостового перехода в китайский Хэйхэ началось в 2016 году, стыковка двух частей состоялась 31 мая 2019 года. Мост сделали вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Ожидается, что его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек в сутки.
Ранее в интервью РИА Новости Орлов рассказывал, что мост достроят в этом году, но документы будут оформлять вплоть до апреля, тогда же мост "должен поехать". Сначала по нему разрешат проезд только грузового транспорта. Параллельно идет проектирование постоянного пункта пропуска, который должен появиться к середине 2021-го.
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Обсудить 41
Василий ОрловРосгранстройСила Сибири (газопровод)ХэйхэАмурская областьКитайРоссияБлаговещенскЭкономика
Популярные комментарии
Жаль, Благовещенск раньше был русским городком... ((((
29 ноября, 06:43
ВпВсё помню! Дедушка
12911018474
Приятно читать такие хорошие новости!
29 ноября, 07:12
Гульназ Асатова
642121460
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