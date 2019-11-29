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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Почти 150 тыс человек побывали на выставке "Память поколений" в Москве

10:54 29.11.2019 (обновлено: 10:58 29.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТелеоператор перед картиной Василия Ефанова "Сталинград" на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Телеоператор перед картиной Василия Ефанова Сталинград на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Около 150 тысяч человек посетили выставку "Память поколений" в московском Манеже за 24 дня ее работы. Художественная выставка – осмысление Великой Отечественной войны, вход на которую бесплатный, будет открыта до 8 декабря, сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению, 146 768 посетителей смогли оценить масштабную экспозицию. "Наибольший интерес экспозиция вызвала у молодых семей и школьников, воспитанников кадетских учреждений и военных, которые составили больше половины аудитории проекта", - сказано в сообщении пресс-службы выставки "Память поколений".
Несмотря на большой поток посетителей, "удалось избежать огромных очередей на вход в ЦВЗ "Манеж" благодаря специально разработанному плану застройки", утверждает председатель фонда "Моя История" Иван Есин, слова которого приводит пресс-служба выставки.
Выставка "Память поколений" в ЦВЗ "Манеж" открылась 4 ноября. В 15 залах показаны все этапы войны и ее осмысления - работы советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы. Организаторы привезли 150 картин и скульптур. Среди известных работ: "Письмо с фронта" Александра Лактионова, триптих Павла Корина "Александр Невский", "Фашист пролетел" Аркадия Пластова.
"В этой выставке нет ни одной пустой, конъюнктурной работы, которая создавалась бы, как равнодушно исполненный заказ", - приводит пресс-служба выставки слова директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.
На открытии побывали президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин. Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже. Зельфира Трегулова подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.
Для гостей выставки организованы бесплатные экскурсии, просмотры кино про войну, мастер-классы по моделированию, военные реконструкции и лекции по истории.
Выставку организовали Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Министерство культуры России, исторический парк "Россия — Моя история" и Российское военно-историческое общество. "Память поколений" - первое событие, посвященное празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
4 ноября, 11:39Культура
В Москве открылась выставка-осмысление Великой Отечественной войны
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийМанежВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство культуры РФВладимир МединскийКультураСергей СобянинМоскваРоссиярелигия
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