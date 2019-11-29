Наумкин рассказал о сложностях процесса выработки конституции Сирии

"Я только что приехал из Женевы, где я участвую в заседаниях конституционного комитета по Сирии качестве политического советника, и видно, как трудно идет процесс политического диалога, примирения. Все делается для того, чтобы он продолжался. Политический процесс идет, но есть немало сил, которые пытаются его подорвать", - сказал он.