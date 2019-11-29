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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Наумкин рассказал о сложностях процесса выработки конституции Сирии

10:15 29.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Архивное фото
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Процесс по выработке сирийской конституции в Женеве идет, но немало сил хотят его подорвать, заявил старший советник спецпосланника ООН по САР Гейра Педерсена, научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин, выступая на заседании группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".
В Уфе 28-30 ноября проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", посвященное 50-летию Организации исламского сотрудничества. ОИС объединяет 57 государств, Россия имеет статус страны-наблюдателя.
"Я только что приехал из Женевы, где я участвую в заседаниях конституционного комитета по Сирии качестве политического советника, и видно, как трудно идет процесс политического диалога, примирения. Все делается для того, чтобы он продолжался. Политический процесс идет, но есть немало сил, которые пытаются его подорвать", - сказал он.
Первое заседание конституционного комитета Сирии торжественно прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Президент РФ Владимир Путин
13 октября, 12:42Война в Сирии
Конституция Сирии должна гарантировать интересы всех групп, уверен Путин
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
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Война в СирииВойна в СирииРоссийская академия наукЖенева (город)СирияООНВ мире
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