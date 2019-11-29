Орлов рассказал о пассажирском грузопотоке по мосту через Амур в Китай

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Россияне смогут пересечь мост Благовещенск-Хэйхэ в качестве туристов на автобусах не ранее, чем через 1,5 года, заявил журналистам глава Приамурья Россияне смогут пересечь мост Благовещенск-Хэйхэ в качестве туристов на автобусах не ранее, чем через 1,5 года, заявил журналистам глава Приамурья Василий Орлов

В пятницу он сообщил , что строительство моста завершено. Состоялась торжественная церемония прохода по мосту, техника с перехода уехала.

"Если говорим о пассажирском грузопотоке, то он будет возможен, когда будет построен пункт пропуска по постоянной схеме - по временной законом запрещено. Еще порядка полутора лет наши люди не будут иметь возможности использовать мост как туристы, пересекая его на автобусе. Но у нас идет строительство трансграничной канатной дороги, это будет гораздо более удобный вид транспорта, это более короткий путь и относительно недорогой", - отметил губернатор.

Орлов отметил, что пункт пропуска по временной схеме будет завершен в апреле, и в течение еще одного года будет вестись строительство пункта пропуска по постоянной схеме. Пока все работы идут в графике, добавил губернатор.

По его словам, до запуска движения по мосту нужно будет синхронизировать требования к поведению водителей, правила дорожного движения.

"Они у нас разнятся с КНР. Это важные моменты, которые нужно будет в обязательном порядке обсуждать", - добавил Орлов.

Возведение трансграничного мостового перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области, стыковка двух частей трансграничного мостового перехода состоялась 31 мая 2019 года. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.