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РИА Новости

Орлов рассказал о пассажирском грузопотоке по мосту через Амур в Китай

09:37 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Россияне смогут пересечь мост Благовещенск-Хэйхэ в качестве туристов на автобусах не ранее, чем через 1,5 года, заявил журналистам глава Приамурья Василий Орлов.
В пятницу он сообщил, что строительство моста завершено. Состоялась торжественная церемония прохода по мосту, техника с перехода уехала.
"Если говорим о пассажирском грузопотоке, то он будет возможен, когда будет построен пункт пропуска по постоянной схеме - по временной законом запрещено. Еще порядка полутора лет наши люди не будут иметь возможности использовать мост как туристы, пересекая его на автобусе. Но у нас идет строительство трансграничной канатной дороги, это будет гораздо более удобный вид транспорта, это более короткий путь и относительно недорогой", - отметил губернатор.
Орлов отметил, что пункт пропуска по временной схеме будет завершен в апреле, и в течение еще одного года будет вестись строительство пункта пропуска по постоянной схеме. Пока все работы идут в графике, добавил губернатор.
По его словам, до запуска движения по мосту нужно будет синхронизировать требования к поведению водителей, правила дорожного движения.
"Они у нас разнятся с КНР. Это важные моменты, которые нужно будет в обязательном порядке обсуждать", - добавил Орлов.
Возведение трансграничного мостового перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области, стыковка двух частей трансграничного мостового перехода состоялась 31 мая 2019 года. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
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Орлов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума рассказывал, что мост достроят в 2019 году, документы по плану будут оформлять вплоть до апреля 2020 года и к концу апреля мост "должен поехать". Сначала по мосту будет разрешен проезд только грузового транспорта, без пассажирского. Это временная схема движения. Как сказал Орлов, Росгранстрой к середине 2021 года должен построить постоянный пункт пропуска для моста.
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Василий ОрловАмурская областьКитайРоссияОбщество
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