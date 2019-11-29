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РИА Новости

АКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи

09:08 29.11.2019 (обновлено: 12:28 29.11.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина
Бутылки вина
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
Организация направила соответствующее письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед. Документ предполагает поправки в законопроект "О виноградарстве и виноделии в России", который был принят в первом чтении 19 ноября.
В пресс-службе правительства подтвердили, что федеральные органы исполнительной власти готовят поправки к проекту. Предложение ассоциации также рассматривают в Совфеде.
В Министерстве сельского хозяйства рассказали, что продвигать российскую продукцию нужно через информирование потребителей, а одним из способов может стать зонирование винной полки в местах продажи.
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На данный момент федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8 утра и до 11 часов вечера. Регионы могут ужесточать время продажи спиртных напитков.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Проект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда.
В законопроекте формулируются основные понятия в сфере виноградарства и виноделия, также устанавливаются особые требования к сырью и материалам. Кроме того, закон предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.
Действие закона не затронет россиян, которые ведут личное подсобное хозяйство не для реализации виноградарской продукции, а также садоводов и огородников.
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виноделыГосдума РФАссоциация компаний розничной торговлиСовет Федерации РФМинистерство финансов РФРоссияОбщество
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