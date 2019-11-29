АКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают " Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают " Известия ".

Госдуму и Организация направила соответствующее письмо в правительство, Минфин Совфед . Документ предполагает поправки в законопроект "О виноградарстве и виноделии в России", который был принят в первом чтении 19 ноября.

В пресс-службе правительства подтвердили, что федеральные органы исполнительной власти готовят поправки к проекту. Предложение ассоциации также рассматривают в Совфеде.

Министерстве сельского хозяйства рассказали, что продвигать российскую продукцию нужно через информирование потребителей, а одним из способов может стать зонирование винной полки в местах продажи.

На данный момент федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8 утра и до 11 часов вечера. Регионы могут ужесточать время продажи спиртных напитков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Проект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда.

В законопроекте формулируются основные понятия в сфере виноградарства и виноделия, также устанавливаются особые требования к сырью и материалам. Кроме того, закон предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.