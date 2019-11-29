"Кляты москали!" Почему падает рейтинг Зеленского

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Рейтинг президента Украины упал. Социологи всю осень говорили, что популярность главы государства и его команды снижается. Причина — нерешенные социальные проблемы. Кроме того, "зеленые" не смогли поставить на место своих относительно немногочисленных, но агрессивных оппонентов — сторонников предыдущего президента. О том, как будут меняться настроения украинцев далее, — в материале РИА Новости.

Осеннее падение рейтингов

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), к Зеленскому положительно относятся 52 процента респондентов, отрицательно — 19 процентов. Исследователи отметили, как от месяца к месяцу снижается доля тех, кто позитивно воспринимает президента. Если в сентябре таких было 73 процента, то в октябре — уже 66 процентов, в начале ноября — 64 процента.

Параллельно росло количество тех, кто относится к Зеленскому негативно. С семи процентов в сентябре до 19 процентов.

Ухудшилось за месяц и восприятие других высших чиновников и институтов государственной власти. Даже оценки, выставленные респондентами действиям президента Украины (не Зеленскому, а его активности) снизились за один только месяц. "На десять процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 64 процентов до 54), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23 до 36 процентов)", — сообщили социологи.

Хуже стали относиться и к Кабинету министров. Количество одобряющих работу правительства снизилось за тот же период с 44 до 37 процентов, доля настроенных негативно, наоборот, выросла: с 37 процентов до 48.

Негативнее воспринимают и Верховную раду. "На девять процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его (парламента. — Прим. ред.) работу: было 45 процентов, теперь — 36, и на 12 процентных пунктов увеличилось число тех, кто не одобряет работу Рады (с 40 до 52 процентов)", — говорится в исследовании.

Список самых распространенных среди украинцев страхов совпадает с проблемами, которые — пока безуспешно — пытается решить команда Зеленского. Так, в начале ноября социологи из группы "Рейтинг" опубликовали данные опроса о том, что граждане Украины считают наибольшей опасностью для страны. Пятьдесят шесть процентов назвали самой серьезной угрозой массовый отъезд населения за границу. Затем следовали обнищание и экономический кризис — такие варианты ответов выбрали 45 процентов респондентов.

За полгода с момента прихода к власти правительству Зеленского пока не удалось как-то улучшить ситуацию. Бюджет будущего 2020 года будет дефицитным, расходы составят почти 1,2 триллиона гривен. На обслуживание государственного долга уйдет 142 миллиарда гривен, на силовой блок — практически четверть триллиона, 246 миллиардов.

Власти при этом по советам Международного валютного фонда фактически сокращают количество получающих субсидии от государства. На этом фоне премьер-министр Алексей Гончарук признал, что кабинет не станет исполнять обещание Зеленского отменить плату за коммунальные услуги для людей старше 70 лет. Потому что сдержать рост тарифов правительство хочет для всех категорий населения, пояснил он. В общем, команда Зеленского это действительно пытается сделать — Гончарук как о победе объявил, что Кабмин одобрил фиксированную цену на газ на уровне восьми тысяч гривен за тысячу кубометров.

К слову, рейтинг Гончарука также просел. К нему, по данным того же КМИС на конец ноября, положительно относятся 11 процентов респондентов, негативно — 25 процентов. Нового премьера, в отличие от Зеленского, не знали: если в сентябре о его личности не были осведомлены 49 процентов, то в конце ноября — уже 36. Но с ростом узнавания нового премьера увеличивалась и доля тех, кто воспринимает его отрицательно — с девяти процентов в сентябре до 25 процентов спустя почти три месяца.

Но даже объявленная мера только затормозит ухудшение ситуации, а не улучшит ее кардинально. КМИС в октябре опрашивал украинцев — почти половина респондентов указала, что их расходы на жилищно-коммунальные услуги выросли в сравнении с октябрем прошлого года. Около 14 процентов сообщили, что потратили на "коммуналку" более половины дохода.

"Зеленскому бы удержаться у власти"

Как-то оживить украинскую экономику команда Зеленского пытается в том числе и снятием моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения. Но эта инициатива не всегда встречает понимание в массах. Все тот же Киевский международный институт социологии зафиксировал настроения в обществе: если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22 процента граждан проголосовали бы за рынок земли, 59 процентов — против, еще 14 процентов не принимали бы участия в голосовании. То есть подавляющему большинству идея с торговлей угодьями не нравится.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве, 12 ноября 2019 © AP Photo / Efrem Lukatsky Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве, 12 ноября 2019

Команда Зеленского пытается выполнить еще одно предвыборное обещание: завершить конфликт в Донбассе или хотя бы снизить его напряженность. Это вызывает противодействие националистической части общества и "патриотов", обвиняющих "зеленых" в предательстве. Но и население слабо верит в перспективы скорейшего урегулирования этой проблемы. "Оценивая успешность новой власти в деле разрешения конфликта в Донбассе, 51 процент опрошенных считают, что она справляется неуспешно, 40 процентов — что успешно", — сообщил КМИС. Примерно месяц назад пессимистов было меньше, 44 процента, а оптимистов больше — 46.

Директор Агентства социальных коммуникаций из Киева Сергей Белашко отмечает: "У украинского общества вопросы не к правительству, а к самому Зеленскому, который не может определиться, с кем же он: с умными или красивыми". "Президент демонстрировал свою беззубость. Вплоть до последнего времени он разрешал хамские выпады в свой адрес, солидаризировался с теми, кто публично его унижал, поносил и угрожал. Это выглядело причудливо — набравший на выборах главы государства три четверти голосов заискивает перед теми, кто набрал на парламентских выборах всего восемь процентов. Перед силами, которые демонстрируют свой антагонизм и неприятие всего, что связано с Зеленским", — говорит эксперт.

Кадровая политика Зеленского также повлияла на настроения украинцев, так как он укомплектовал правительство людьми, не всегда лояльными ему самому, напоминает Белашко. "Зеленский персонифицировал и партию, и новую власть. Он говорил: это мои люди, моя партия. А когда его протеже начали чудить, негатив проявился в первую очередь по отношению к Зеленскому. И еще: избиратели голосовали не за Зеленского, а против войны, тотальной коррупции, повышения тарифов. И сейчас от ядра фанатов Зеленского откалываются группы попутчиков, которые осознают, что никто не собирается исполнять их пожелания", — объясняет политолог.

"Есть такая присказка: "Холодильник побеждает телевизор". В этом случае холодильник и батареи победили обаяние YouTube, Instagram и сериала "Слуга народа", — описывает динамику настроений украинцев бывший депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев. — О том, что оптимизм пойдет на спад, меня предупредили украинские чиновники с мест еще два месяца назад: когда придут новые платежки, настроения начнут меняться. И для команды Зеленского это означает, что вряд ли она сможет отодвинуть от власти, снести кого-то в регионах, — ей бы самой удержаться".