Эдуард Бояков готов к диалогу со всеми участниками конфликта в театре

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что готов к диалогу со всеми участниками конфликта внутри театра и надеется, что его удастся разрешить.
"Есть десять актеров, которые выразили несогласие с моей кандидатурой. Если актеры не хотят работать с худруком, я не могу их заставить силой. Театр строится на любви, мы живем ради этой любви. Я должен любить труппу. Я готов к диалогу со всеми участниками конфликта. Я готов встречаться с любым из них, обсуждать их работу. Надеюсь, что мы выйдем из этой ситуации", - сказал Бояков.
Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ. Его авторы критиковали работу Боякова и требовали "вернуть" к руководству Татьяну Доронину, которая была якобы уволена "без каких-либо весомых оснований". Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы". Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что министерство уделит внимание конфликту внутри коллектива МХАТ, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов.
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