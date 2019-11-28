Эдуард Бояков готов к диалогу со всеми участниками конфликта в театре

"Есть десять актеров, которые выразили несогласие с моей кандидатурой. Если актеры не хотят работать с худруком, я не могу их заставить силой. Театр строится на любви, мы живем ради этой любви. Я должен любить труппу. Я готов к диалогу со всеми участниками конфликта. Я готов встречаться с любым из них, обсуждать их работу. Надеюсь, что мы выйдем из этой ситуации", - сказал Бояков.