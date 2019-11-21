Минкультуры будет следить за ситуацией во МХАТ имени Горького

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. уделит внимание конфликту внутри коллектива МХАТ имени Горького, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов, сказал журналистам в четверг министр культуры РФ Минкультуры уделит внимание конфликту внутри коллектива МХАТ имени Горького, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов, сказал журналистам в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский

Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Татьяну Доронину, которая якобы была уволена "без каких-либо весомых оснований". Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на это письмо, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы". Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.

"Тут сложно разобраться, это конфликт внутри театра, это всегда вещь тонкая. В данном случае важно не предпринимать каких-то опрометчивых шагов. Закроется финансовый год, мы посмотрим результаты промежуточной работы. Самое главное будет по итогам закрытия сезона летом, тогда можно будет делать какие-то выводы", — сказал Мединский.

Он отметил, что помимо субъективных показателей, в театре существуют объективные показатели, такие как посещаемость и востребованность спектаклей зрителями или гастрольная деятельность.