Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T14:02+0300
https://ria.ru/20191121/1561397969.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156117/65/1561176569_0:230:2932:1879_1036x0_80_0_0_5f37b418f7cc0c34e008c03097973d24.jpg
РИА Новости

Минкультуры будет следить за ситуацией во МХАТ имени Горького

14:02 21.11.2019
864
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минкультуры уделит внимание конфликту внутри коллектива МХАТ имени Горького, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов, сказал журналистам в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Татьяну Доронину, которая якобы была уволена "без каких-либо весомых оснований". Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на это письмо, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы". Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.
Видео инцидента в МХАТ
6 ноября, 21:42
Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком
"Тут сложно разобраться, это конфликт внутри театра, это всегда вещь тонкая. В данном случае важно не предпринимать каких-то опрометчивых шагов. Закроется финансовый год, мы посмотрим результаты промежуточной работы. Самое главное будет по итогам закрытия сезона летом, тогда можно будет делать какие-то выводы", — сказал Мединский.
Он отметил, что помимо субъективных показателей, в театре существуют объективные показатели, такие как посещаемость и востребованность спектаклей зрителями или гастрольная деятельность.
"Надо с уважением относиться к мнению каждого из работников театра, каждого из артистов, и, естественно, разобраться, в чем суть конфликтов, и попытаться их сгладить. Мы обязательно будем уделять этому внимание", — подчеркнул министр.
XXV Церемония вручения театральной премии Золотая Маска
23 октября, 10:39Сказано в эфире
Виктор Рыжаков: Центр имени Мейерхольда – это театральное Сколково"Культурные коды в условиях глобализации" – главная тема VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Режиссер Виктор Рыжаков в интервью радио Sputnik рассказал о не менее важной теме, которую тоже обсудят на форуме: социальный театр.
212000
Обсудить 1
МХАТ имени М. ГорькогоВладимир МединскийВладимир ПутинЭдуард БояковМоскваРоссия
Рекомендуем
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
В Кремле не видели письмо артистов МХАТ с просьбой защитить театр
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский назвал причины увольнения экс-главы киностудии имени Горького
Статуя Фемиды в суде
Суд узаконил штраф главреду ИД "Момент истины" за публикацию фейка
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия прилагает усилия по избежанию газовой войны с Украиной, заявил Козак
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков
Трансляция заседания Госдумы РФ
Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: до сих пор не предоставлены данные украинских радаров по MH17
Международное агентство по атомной энергии
В МАГАТЭ пока не получили объяснений Ирана по обнаруженным частицам урана
Александр Вучич
Вучич выступит с обращением на фоне сообщений о "шпионском скандале"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
Участником конфликта с таксистами в Москве оказался основатель Group-IB
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Здание Российского посольства в Латвии
В посольстве оценили ситуацию с запретом российских телеканалов в Латвии
Торт
Врач рассказал, почему алкоголь нельзя закусывать сладостями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния