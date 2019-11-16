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РИА Новости

МХАТ ответил на обвинения в адрес нового худрука

13:02 16.11.2019 (обновлено: 15:35 16.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. МХАТ ответил на открытое письмо с обвинениями в адрес нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова и требованием вернуть к руководству Татьяну Доронину.
"Татьяна Васильевна никогда не отстранялась от руководства театром — она является президентом МХАТа с определенными уставными полномочиями. По состоянию здоровья Татьяна Васильевна пока не смогла приступить к их исполнению. Коллектив МХАТа надеется, что в ближайшее время она поправится и с присущей ей энергией включится в работу", — заявили в театре.
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Что касается оценки Боякова всего лишь как "проектного менеджера", то ее в заявлении назвали смешной.

"Его заслуги как продюсера, творческого руководителя — безусловны. Он создатель одного из самых успешных театров постсоветского времени — "Практика", таких фестивалей, как "Золотая маска", "Новая драма". Коллектив МХАТа доверяет Эдуарду Владиславовичу именно как художественному руководителю", — утверждает руководство МХАТа.

Оно отмечает, что сейчас театр находится на подъеме: открыты новые сцены, созданы интересные проекты, в текущем сезоне запланировано почти два десятка премьер.
Во МХАТе также добавили, что на собрании профсоюза 130 из 135 участников поддержали Боякова, а пять актеров из числа подписавших письмо, напротив, не получили никакой поддержки.
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
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