МХАТ ответил на обвинения в адрес нового худрука

"Татьяна Васильевна никогда не отстранялась от руководства театром — она является президентом МХАТа с определенными уставными полномочиями. По состоянию здоровья Татьяна Васильевна пока не смогла приступить к их исполнению. Коллектив МХАТа надеется, что в ближайшее время она поправится и с присущей ей энергией включится в работу", — заявили в театре.

Что касается оценки Боякова всего лишь как "проектного менеджера", то ее в заявлении назвали смешной.

"Его заслуги как продюсера, творческого руководителя — безусловны. Он создатель одного из самых успешных театров постсоветского времени — "Практика", таких фестивалей, как "Золотая маска", "Новая драма". Коллектив МХАТа доверяет Эдуарду Владиславовичу именно как художественному руководителю", — утверждает руководство МХАТа.

Оно отмечает, что сейчас театр находится на подъеме: открыты новые сцены, созданы интересные проекты, в текущем сезоне запланировано почти два десятка премьер.