Актеры МХАТа имени Горького обратились к Путину с просьбой защитить театр

Актеры в своем обращении поддержали руководство и заявили, что доверяют художественному руководителю и "на профсоюзном собрании коллектива подавляющим большинством голосов поддержали его деятельность". Они также добавили, что их "глубоко оскорбляет" то, что их "судьбой пытаются распорядиться люди, не имеющие отношения к театру".