Актеры МХАТа имени Горького обратились к Путину с просьбой защитить театр

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Артисты МХАТа имени Горького обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить их театр от "агрессивной кампании клеветы" и не допустить его раскола, письмо актеров опубликовано во вторник на сайте МХАТа.
Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, также адресованное Путину. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Татьяну Доронину, которая якобы была уволена "без каких-либо весомых оснований". Руководство МХАТа опубликовало ответ на это письмо, в котором поддержало Боякова. В ответе также уточняется, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.
Актеры в своем обращении поддержали руководство и заявили, что доверяют художественному руководителю и "на профсоюзном собрании коллектива подавляющим большинством голосов поддержали его деятельность". Они также добавили, что их "глубоко оскорбляет" то, что их "судьбой пытаются распорядиться люди, не имеющие отношения к театру".
"Владимир Владимирович, мы, актеры Художественного театра, обращаемся к Вам с просьбой защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы, дать возможность коллективу сосредоточиться на решении творческих задач, не допустить в Год театра нового раскола Художественного театра", - сказано в обращении.
Письмо подписали около 60 актеров МХАТа.
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